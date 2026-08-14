Chính trong bữa tiệc ấy lại xảy ra một chuyện khiến cả gia đình buồn lòng trong thời gian dài.

Mùa hè với một số đứa trẻ là khoảng thời gian vui chơi thoải mái, nhưng với một nhóm khác, đó lại là những ngày dài thấp thỏm chờ đợi kết quả thi. Những ngày chờ điểm, chờ giấy báo nhập học thực sự không dễ chịu chút nào.

Thiển Thiển (Trung Quốc) mỗi ngày đều nằm lì trên giường vì lo lắng về kết quả. Cô bé không biết mình nên làm gì, chỉ có thể trùm chăn ngủ để tạm quên đi cảm giác thấp thỏm. Cho đến ngày có kết quả, chính một người bạn gọi điện báo tin rằng Thiển Thiển đã đỗ Đại học Tây Nam.

Cô bé bật dậy, vui sướng đến mức nhảy lên và xoay mấy vòng vì hạnh phúc. Với những đứa trẻ kỳ vọng có thể thay đổi tương lai bằng con đường học tập, kỳ thi đại học thực sự là một dấu mốc vô cùng quan trọng.

Biết tin con đỗ đại học, bố mẹ Thiển Thiển lập tức đến điểm bán hàng lớn nhất trong làng để đặt một con lợn và hơn chục con gà trống, chuẩn bị một bữa cơm thật lớn mời bà con, hàng xóm đến chung vui.

Thế nhưng, chính trong bữa tiệc ấy lại xảy ra một chuyện khiến cả gia đình buồn lòng trong thời gian dài. Thiển Thiển thậm chí còn tự trách mình vì cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi.

Ảnh: QQ

Ngày hôm sau, gia đình bắt đầu tất bật chuẩn bị. Hàng chục mâm cơm nhanh chóng được sắp xếp. Trưởng thôn còn đặc biệt thông báo trên loa để mọi người biết gia đình có con đỗ đại học và mời bà con đến chung vui.

Nhà không đủ chỗ kê nhiều bàn, bố Thiển Thiển phải bàn với người hàng xóm bên cạnh để mở rộng khu vực ăn uống. Khi khách đã đến gần đông đủ, trưởng thôn dẫn bố Thiển Thiển đi từng bàn nâng chén chúc mừng. Nhưng khi đến một bàn, một người bác lớn tuổi lại nói những lời khiến ông vô cùng khó xử.

Người này cho rằng con thi đỗ đại học là chuyện đáng mừng, nhưng gia đình không cần phải tổ chức lớn như vậy. Ông còn nói nhà Thiển Thiển vốn không dư dả, rồi đưa cho bố cô bé 200 nhân dân tệ, nói rằng coi như tiền đi đường cho cô bé. Bố Thiển Thiển tất nhiên không muốn nhận, nhưng người bác vẫn nhét tiền vào túi ông rồi quay lại bàn.

Chưa đi được bao xa, bố Thiển Thiển lại nghe thấy những lời bàn tán phía sau rằng con chỉ đỗ một trường đại học bình thường, không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại, vậy mà gia đình còn tổ chức linh đình để khoe khoang. Người nói cũng cho rằng không đến dự thì ngại, nhưng đến rồi lại cảm thấy khó xử.

Ban đầu, bố Thiển Thiển không định kể lại chuyện này. Nhưng đúng lúc đó, mẹ cô bé đi ngang qua và vô tình nghe thấy. Sau khi khách ra về, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi vì chuyện này, còn Thiển Thiển chỉ biết lặng lẽ trốn vào một góc, không dám lên tiếng.

Vì sao một đứa trẻ đỗ đại học lại không nhận được lời chúc mừng?

Có người cho rằng câu chuyện của Thiển Thiển chỉ phản ánh cách ứng xử của một thế hệ trước, còn ngày nay mọi người đã cởi mở hơn. Nhưng thực tế có lẽ không hoàn toàn như vậy.

Một phụ huynh từng chia sẻ con gái mình thi đỗ một trường đại học trọng điểm. Sau khi nhận giấy báo nhập học, người mẹ vui mừng đăng lên mạng xã hội và chia sẻ trong nhóm gia đình, mong mọi người cùng chúc mừng. Nhưng cuối cùng, gần như không có ai bấm thích hay gửi lời chúc. Niềm vui của người mẹ vì thế cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Nhìn vào phản ứng như vậy, có thể thấy phía sau câu chuyện còn tồn tại nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong số đó là những áp lực về cách ứng xử và chuyện tình cảm, tiền bạc trong quan hệ họ hàng, làng xóm. Ở nhiều nơi, khi con cái thi đỗ đại học, họ hàng, bạn bè thường gửi lời chúc hoặc tiền mừng. Khi cha mẹ công khai tin vui, một số người có thể cảm thấy mình cũng cần phải thể hiện điều gì đó, từ đó vô tình tạo ra áp lực.

Bên cạnh đó còn có tâm lý so sánh. Khi con nhà người khác đỗ một trường đại học danh tiếng, trong khi con mình chỉ vừa đủ điểm vào một trường bình thường, sự khác biệt ấy đôi khi khiến người lớn nảy sinh cảm giác khó chịu hoặc tự ti.

Ngoài ra, cũng có những người đơn giản là không cảm nhận được niềm vui ấy. Con họ có thể còn nhỏ, chưa bước vào kỳ thi đại học nên chưa hiểu cảm giác cả gia đình chờ đợi nhiều năm rồi vỡ òa khi nhận giấy báo.

Một nguyên nhân khác có thể đến từ việc cha mẹ chia sẻ quá nhiều thành tích của con trên mạng xã hội. Ban đầu mọi người có thể vui vẻ tương tác vì phép lịch sự, nhưng nếu thành tích học tập, thi cử hay các cuộc thi của con liên tục được đăng tải, một số người có thể dần cảm thấy mệt mỏi và lựa chọn im lặng.

Đỗ đại học là niềm vui của một gia đình, không phải cuộc thi để nhận lời công nhận

Kỳ thi đại học là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh. Nhưng nhiều năm học tập không nên chỉ được đo bằng số lượt thích, lời chúc hay ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Đỗ trường nào cũng là kết quả của một hành trình. Điều quan trọng hơn cả là đứa trẻ đã nỗ lực như thế nào và sau cánh cửa đại học, em sẽ tiếp tục trưởng thành ra sao.

Cha mẹ có thể vui mừng khi con nhận giấy báo nhập học, nhưng cũng không cần biến niềm vui ấy thành một cuộc so sánh với con nhà người khác.

Sau kỳ thi, điều con cần có lẽ không phải là thật nhiều lời khen, mà là một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng đường mới. Cha mẹ có thể cùng con sắm sửa những món đồ cần thiết cho năm học đầu tiên, đưa con đi chơi hoặc đơn giản là ngồi bên nhau tận hưởng niềm vui sau một hành trình dài. Bởi đại học không phải đích đến cuối cùng. Đó chỉ là một điểm bắt đầu khác của cuộc đời.