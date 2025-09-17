Con người thật của Hà Siêu Liên

Hà Siêu Liên (sinh năm 1991) - con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân là ái nữ nổi tiếng với cư dân mạng Trung Quốc lẫn Việt Nam. Thời gian gần đây, cuộc hôn nhân của cô với diễn viên Đậu Kiêu tiếp tục được đem ra bàn tán. Theo nguồn tin từ Sohu, cặp đôi hàn gắn bất thành, ái nữ đuổi Đậu Kiêu ra khỏi biệt thự tân hôn của họ ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên

Tuy nhiên cả 2 bên đều chưa lên tiếng về thông tin này. Thay vào đó, Hà Siêu Liên vẫn chia sẻ về công việc và cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân. Thậm chí, ái nữ còn khiến dân tình bất ngờ hơn khi để lộ tính cách nhí nhảnh, thích nghịch ngợm thông qua một số bài đăng gần đây.

Trong đoạn clip được Hà Siêu Liên đăng tải vào ngày 1/9, cô cosplay nhân vật hoạt hình nổi tiếng Shin - cậu bé bút chì. Không chỉ làm những động tác “thương hiệu” của Shin, ái nữ còn bất chấp hình tượng, đội cả chiếc túi giấy lên đầu để hoá thân cho trọn vẹn.

Hà Siêu Liên thể hiện sự hài hước chỉ với 11s

Dù Hà Siêu Liên thường thể hiện tính cách thân thiện nhưng việc ái nữ sang chảnh lại bày trò nghịch ngợm vẫn hiếm thấy. Vì vậy cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận thích thú, bày tỏ sự bất ngờ vì cú “lật mặt” này. Có người khen Hà Siêu Liên dễ thương, có người lại nói đùa rằng đây mới thực sự là nhân cách thật của cô.

“Xinh xắn đáng yêu”, “Hãy hạnh phúc và sống cuộc đời mình nhé!”, “Thực sự là có cô gái dễ thương vậy hả?”, “Không quen với hình ảnh này lắm nhưng thú vị”, “Cảm giác như đây mới thực sự là cô ấy”, “Dù sao thì vẫn luôn vui vẻ thế này nhé!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Hà Siêu Liên cosplay Shin - cậu bé bút chì

Hình ảnh Hà Siêu Liên nhí nhảnh trên MXH lại càng ấn tượng hơn nữa khi mới đây - tối 14/9, ái nữ xuất hiện cực kỳ xinh đẹp tại một sự kiện ở Vô Tích (Trung Quốc).

Tại đây, người con gái đẹp nhất của gia tộc họ Hà mặc một chiếc váy màu vàng, kết hợp cùng trang sức xa xỉ, tóc cô nhuộm vàng và búi thấp. Góc nghiêng của Hà Siêu Liên rất ăn ảnh, thanh tú và xinh đẹp như búp bê Barbie.

Hà Siêu Liên tại sự kiện mới đây

Ảnh team qua đường và ảnh tự đăng của ái nữ không có quá nhiều khác biệt

Hà Siêu Liên vẫn được biết đến là ái nữ hoàn hảo, thắng đời 100 - 0 khi sinh ra trong gia đình giàu có, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có công việc kinh doanh riêng, có chồng nổi tiếng. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn nói rằng khuyết điểm duy nhất của Hà Siêu Liên là mối quan hệ tình cảm.

Trước khi kết hôn với Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên có nhiều mối tình khác nhưng không đi đến đâu, hết gia đình ngăn cản lại bị phản bội. Sau khi lấy chồng, ái nữ 5 lần 7 lượt bị đồn ly hôn. Dù cả hai không thừa nhận nhưng cặp đôi đã không xuất hiện cùng nhau trong cùng một khung hình trong 9 tháng qua. Đậu Kiêu hầu như vắng mặt trong tất cả các buổi họp mặt gia đình tại nhà vợ và không có bất kỳ sự tương tác nào vào những ngày kỷ niệm tình yêu, ngày sinh nhật Hà Siêu Liên,... Vì vậy nhiều người dự đoán việc cặp đôi xác nhận đường ai nấy đi chỉ còn là vấn đề thời gian.