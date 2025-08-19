'Con nghiện' lái ô tô tăng tốc bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra

Theo đó, khoảng 15h20 ngày 19/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 43E-018.xx chạy trên đường Nguyễn Tri Phương có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. (Ảnh: C.A)

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giao lộ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thì kịp thời khống chế, dừng phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bộ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Lái xe được xác định là V.T. (SN 1999), chở theo T.C.C. (SN 2001, cả hai cùng trú phường Thanh Khê). Kết quả test nhanh cho thấy hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy”, tạm giữ phương tiện và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.