Việc ứng dụng các thiết bị hiện đại vào sản xuất nông nghiệp không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, ranh giới giữa sáng tạo và thảm họa đôi khi rất mong manh, như câu chuyện dở khóc dở cười vừa diễn ra tại một vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Một người nông dân, với tham vọng trở thành "người chăn lợn hiện đại", đã nảy ra ý tưởng táo bạo: dùng máy bay không người lái (drone) cỡ lớn để không vận đàn lợn của mình đến lò mổ thay vì sử dụng xe tải truyền thống.

Theo lời trần tình của người nông dân này, địa hình đồi núi hiểm trở đặc trưng của vùng Tứ Xuyên khiến việc vận chuyển gia súc bằng đường bộ trở thành một cơn ác mộng về hậu cần. Việc lùa lợn lên xe tải và di chuyển qua những con đường quanh co không chỉ tốn kém thời gian mà còn tiêu tốn nhiều nhân lực và chi phí xăng dầu. Với suy nghĩ đó, anh tin rằng một chiếc drone nông nghiệp hạng nặng sẽ là giải pháp tối ưu để tiết kiệm nguồn lực.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại ngay trong chuyến bay đầu tiên. Thay vì hạ cánh an toàn tại lò mổ, chiếc drone chở theo một con lợn trưởng thành đã gặp sự cố nghiêm trọng. Do tải trọng lớn và khả năng điều khiển hạn chế, thiết bị này đã lao thẳng vào hệ thống lưới điện cao thế của địa phương.

Hậu quả là chiếc drone cùng con lợn tội nghiệp bị mắc kẹt lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ liền, gây ra sự cố chập điện khiến toàn bộ ngôi làng gần đó chìm trong bóng tối.





Sau khi sự cố xảy ra, người nông dân đã cố gắng tự mình giải cứu "tài sản" nhưng bất thành do vị trí mắc kẹt quá nguy hiểm. Không còn cách nào khác, anh buộc phải cầu cứu công ty điện lực địa phương.

Chiến dịch giải cứu và khắc phục sự cố đã diễn ra vô cùng vất vả. Công ty điện lực phải huy động một đội ngũ gồm 12 chuyên gia và nhân viên kỹ thuật làm việc liên tục trong hơn 10 giờ đồng hồ mới có thể gỡ bỏ chiếc drone, giải cứu con lợn và khôi phục lại nguồn điện cho người dân. Tổng chi phí cho việc sửa chữa đường dây và khắc phục hậu quả ước tính lên tới 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 37 triệu đồng).

Khi làm việc với cơ quan chức năng, người nông dân ban đầu giải thích rằng sự cố xảy ra do tầm nhìn kém khiến anh không quan sát được đường dây điện. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã bác bỏ lời biện hộ này.

Các nhà chức trách kết luận rằng nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do người điều khiển đã vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn bay. Cụ thể, anh ta đã điều khiển drone hoạt động trong vùng cấm bay (khu vực có đường dây cao thế) và quan trọng hơn là đã bắt thiết bị phải chở quá tải trọng cho phép.

Sự việc này không chỉ là một tai nạn cá biệt mà còn phản ánh một xu hướng đang lên tại Trung Quốc. Truyền thông nước này ghi nhận rằng ngày càng nhiều nông dân tại các vùng sâu vùng xa đang tìm đến drone nông nghiệp như một giải pháp vận chuyển hàng hóa và nông sản.

Mặc dù công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc thiếu kiến thức về an toàn và lạm dụng thiết bị sai mục đích thiết kế - như việc treo cả một con lợn sống lên trời - đang đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý an toàn hàng không và lưới điện quốc gia.

Câu chuyện về "chú lợn bay" tại Tứ Xuyên chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho những ai muốn áp dụng công nghệ một cách tùy tiện mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản. Sáng tạo là cần thiết để phát triển, nhưng nó phải luôn đi kèm với sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc cho cộng đồng.