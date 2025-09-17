Trang Sohu dự đoán 2 tuần cuối tháng 9-2025 là khoảng thời gian may mắn của các con giáp Sửu, Dần, Dậu, Mão, Thìn, Ngọ, Hợi.

Tuổi Sửu

Tháng 9 này được dự báo là "thời điểm vàng" cho sự nghiệp của tuổi Sửu. Những nỗ lực trong công việc được cấp trên công nhận, con giáp này có thể nhận được cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Nỗ lực không chỉ mang lại danh tiếng mà còn giúp tuổi Sửu có được những phần thưởng xứng đáng, bao gồm cả tài lộc. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng trở nên tốt đẹp, giúp công việc của con giáp này càng thêm thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may rất tốt. Cả sự nghiệp và tài lộc đều rực rỡ nhờ có quý nhân phù trợ.

Con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương và gặp được những người quan trọng có thể thay đổi vận mệnh. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc quan hệ công chúng sẽ có cơ hội gặt hái thành công lớn.

Tuy nhiên, tuổi Dần cần hành động cẩn trọng để đạt kết quả tốt nhất.

Tuổi Dần gặp được những người quan trọng giúp thay đổi vận mệnh trong tháng 9. Ảnh: Unsplash

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có khả năng nhận được tài lộc bất ngờ, như quà tặng từ người thân ở xa, hoặc tìm thấy những món đồ cũ có giá trị và bán được một khoản tiền lớn.

Con giáp này có thể kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ. Chẳng hạn, kinh doanh online có triển vọng rất tốt.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, có thể là cơ hội thăng chức hoặc gặt hái thành công lớn. Con giáp này được cho là có khả năng ra quyết định nhanh, nhạy bén và chính xác, giúp nắm bắt những cơ hội kiếm tiền tốt.

Bên cạnh đó, tuổi Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người lớn tuổi, giúp tránh được những sai lầm và đi đúng hướng trong công việc cũng như đầu tư.

Đồng thời, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những tiến triển tích cực.

Tuổi Thìn

Trong 2 tuần cuối tháng 9, vận sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ đạt đến đỉnh cao.

Với khả năng lãnh đạo và quyết đoán, con giáp này sẽ được cấp trên tin tưởng giao phó những dự án quan trọng. Điều này không chỉ mang lại cơ hội thăng chức và tăng lương mà còn giúp con giáp này nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận từ dự án.

Ngoài ra, tuổi Thìn còn có thể mở rộng các nguồn thu nhập từ công việc phụ hoặc đầu tư, khiến tài lộc tăng trưởng vượt bậc.

Tuổi Ngọ

Tháng 9 sẽ là lúc người tuổi Ngọ thu về những thành quả xứng đáng nhờ vào tinh thần tiên phong và khả năng khai thác tài nguyên hiệu quả.

Cụ thể, tuổi Ngọ sẽ có những cơ hội lớn sau:

Sự nghiệp: Có khả năng được thăng tiến lên vị trí quản lý, dẫn dắt đội nhóm để đạt được những thành công đột phá.

Kinh doanh: Mở rộng thị trường kinh doanh mới, thu hút đầu tư hoặc nhận được các khoản hỗ trợ tài chính, giúp sự nghiệp thăng cấp.

Khả năng sáng tạo: Với óc sáng tạo, con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ và nguồn lực sẵn có để tạo ra hiệu quả kinh tế đáng kinh ngạc.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ có một tháng 9 cực kỳ may mắn. Nhờ sự ủng hộ vững chắc từ gia đình và người thân, mọi công việc đều tiến triển thuận lợi.

Khi gặp khó khăn, tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ. Những người này sẽ cung cấp cho họ những nguồn lực (tài chính, thông tin, các mối quan hệ…) và sự hỗ trợ quan trọng (lời khuyên, sự bảo vệ…), giúp con giáp này giải quyết vấn đề dễ dàng.