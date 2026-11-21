Từ lúc 3 tháng tuổi đến năm 2024, ái nữ nhà Vương Phi - Lý Á Bằng đã 4 lần lên bàn mổ điều trị di chứng hở hàm ếch.

Ngày 21/11, trang Sohu đưa tin Thiên hậu Vương Phi vừa xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc ngoài trời cùng hai con gái là Lý Yên, Đậu Tĩnh Đồng và nữ diễn viên Tống Nghiên Phi. Trong khung hình chung, nhan sắc của Lý Yên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Bước sang tuổi 20, ái nữ nhà Vương Phi - Lý Á Bằng sở hữu vóc dáng mình hạc xương mai, cao ráo nổi bật. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ thoải mái, phóng khoáng của mẹ và chị gái Đậu Tĩnh Đồng, Lý Yên lại tỏ ra khá kín đáo. Cô đeo khẩu trang xuyên suốt sự kiện, chỉ tạm tháo ra lúc uống nước.

Ở tuổi 20, con gái chung của Vương Phi và Lý Á Bằng trổ mã với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Cô xuất hiện khá kín đáo, luôn đeo khẩu trang che chắn suốt sự kiện và chỉ tháo ra chốc lát khi uống nước. Ảnh: Sina.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Lý Yên đeo khẩu trang để tránh né ống kính máy quay của người xung quanh, nhưng sự thật phía sau lại khiến nhiều người xót xa. Lý Yên bị dị tật hở hàm ếch từ khi chào đời. Từ lúc 3 tháng tuổi đến năm 2024, cô trải qua 4 ca phẫu thuật điều trị, tái tạo khiếm khuyết sứt môi và các vết sẹo di chứng trên gương mặt.

Hiện tại, Lý Yên đã có diện mạo ưa nhìn, tự nhiên hơn. Tuy nhiên, sau nhiều lần phẫu thuật chỉnh sửa, mô sẹo trên vùng miệng của cô cực kỳ nhạy cảm với tia cực tím. Việc tiếp xúc lâu dưới ánh nắng gay gắt có thể gây tăng sắc tố da không thể phục hồi. Do đó, Lý Yên phải che chắn kỹ lưỡng để bảo vệ vùng da nhạy cảm của mình vào ban ngày.

Vùng da quanh miệng của Lý Yên sau nhiều cuộc phẫu thuật lại vô cùng mỏng manh trước tia UV. Chỉ cần tiếp xúc lâu dưới nắng gắt, vết sẹo có nguy cơ bị sậm màu không thể phục hồi. Do đó, cô phải che chắn kỹ lưỡng. Ảnh: Sina.

Lý Yên sinh năm 2006, là con chung của Vương Phi và Lý Á Bằng. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lý Yên sống với cha tài tử. Vài năm gần đây, do cha nợ nần chồng chất và phá sản, Lý Yên được mẹ Vương Phi chăm lo.

Theo nguồn tin trong showbiz, Lý Yên được Vương Phi và Lý Á Bằng dạy dỗ rất tốt. Khoảng thời gian bị công chúng phê bình vì nổi loạn tuổi thiếu niên cũng như việc đi du học ở nước ngoài cũng khiến cô trưởng thành hơn. Lý Yên có tính cách khiêm tốn, lễ phép và thích tham gia các hoạt động công ích xã hội.

Ở tuổi đôi mươi, Lý Yên có ngoại hình nổi bật, với làn da trắng ngần, đường nét gương mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối như siêu mẫu, chiều cao 1,75 m và đôi chân dài thẳng tắp. Tờ Sohu nhận xét càng trưởng thành, con gái Vương Phi càng nữ tính, xinh đẹp và là bảo sao của mẹ diva thời trẻ.

Vóc dáng mảnh mai, cao ráo của Lý Yên qua cam thường. Clip: Weibo.

Lý Yên từng được xem là bản sao của mẹ Vương Phi thời trẻ. Ảnh: Toutiao.

Việc từ cô bé vượt qua khiếm khuyết hở hàm ếch, lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tự tin giúp Lý Yên trở thành cái tên có sức hút lớn với công chúng Trung Quốc. Cô từng khiến cha Lý Á Bằng và khán giả kinh ngạc khi chỉ lộ diện, đứng yên vẫy tay 30 giây trên sóng livestream đã kiếm được 85 tỷ đồng. Dù Lý Yên có độ hot cực kỳ lớn, Lý Á Bằng - Vương Phi vẫn không định hướng cho con vào showbiz. Đặc biệt là tài tử Anh Hùng Xạ Điêu nợ ngập đầu vẫn nhất định không mang Lý Yên ra làm công cụ câu view bán hàng.

Bị dị tật hở hàm ếch từ bé, nhưng Lý Yên chưa bao giờ mặc cảm, tự ti. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu