Con gái sinh năm 2006 của một diễn viên hài bị chê bai vì kém xinh, 12 năm sau "lột xác" đẳng cấp

Trần Hà |

Cô bé đã gánh chịu bạo lực mạng suốt một thời gian dài.

Quá khứ: Từ “cô bé xấu xí” đến tâm điểm bạo lực mạng

Năm 2014, khi mới 7 tuổi, Thẩm Giai Nhuận (SN 2006) - con gái của nam diễn viên hài, ca sĩ Tiểu Thẩm Dương lần đầu xuất hiện trước công chúng khi cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế The Firsts in Life. Đáng lẽ đây chỉ là một trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ, nhưng lại nhanh chóng trở thành bước ngoặt đầy ám ảnh.

Cô bé từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, cô bé trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ngoại hình của Giai Nhuận bị đem ra mổ xẻ một cách gay gắt. Không ít bình luận chê bai, thậm chí miệt thị, cho rằng cô bé “kém sắc”, “không xinh xắn”, thậm chí gán cho những biệt danh tổn thương như “cô bé xấu xí” hay “tinh nhị đại kém sắc nhất”. Có người còn so sánh ngoại hình của em với bố theo cách tiêu cực, biến một đứa trẻ vô tội trở thành đối tượng công kích.

Sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một chương trình giải trí, trở thành một ví dụ điển hình của bạo lực mạng nhắm vào trẻ vị thành niên. Trước làn sóng chỉ trích, Tiểu Thẩm Dương không giấu được sự đau lòng. Nam diễn viên từng công khai bày tỏ sự hối hận vì đã để con gái xuất hiện trước công chúng quá sớm, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng ngừng công kích để cô bé có thể lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, phản ứng của chính Thẩm Giai Nhuận khi đó lại khiến nhiều người bất ngờ. Trước ống kính, cô bé không tỏ ra tự ti mà thẳng thắn chia sẻ: “ Ai cũng bảo con giống bố, con rất tự hào” . Một câu nói đơn giản nhưng đủ cho thấy sự lạc quan và nội lực đáng kinh ngạc ở một đứa trẻ mới 7 tuổi.

Sau ồn ào này, Giai Nhuận gần như rút khỏi các hoạt động trước truyền thông. Trong nhiều năm, công chúng hiếm khi thấy cô bạn xuất hiện trên các chương trình giải trí. Thay vào đó, cô dành thời gian cho việc học tập và phát triển bản thân, tránh xa ánh nhìn soi xét của dư luận.

Cô bé vào năm 16 tuổi.

Hiện tại: Lột xác ngoại hình, debut Kpop và hành trình chứng minh bản thân

Khoảng gần một thập kỷ sau, Thẩm Giai Nhuận quay trở lại trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: gương mặt thanh thoát hơn, đường nét hài hòa, phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật. Từ cô bé từng bị chê bai, cô dần “lột xác” thành một thiếu nữ được nhận xét có ngoại hình sáng, không kém các hot girl.

Sự thay đổi này không đến từ yếu tố may mắn mà là kết quả của quá trình trưởng thành, chăm sóc bản thân và ý thức rõ về hình ảnh cá nhân. Cô cũng chủ động định hình phong cách, từ trang điểm, kiểu tóc đến thời trang, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào con đường nghệ thuật.

Không dừng lại ở việc “lột xác” ngoại hình, Thẩm Giai Nhuận lựa chọn bước vào một trong những thị trường khắc nghiệt nhất châu Á - Kpop. Lấy nghệ danh NINA, cô chính thức debut vào tháng 6/2025 với mini album Never Afraid cùng ca khúc chủ đề Freeze! , do BNB Music phát hành. Để có được bước đi này, cô đã trải qua khoảng 2 năm đào tạo tại Hàn Quốc, rèn luyện các kỹ năng ca hát, vũ đạo và biểu diễn. Việc thông thạo ba ngôn ngữ (Trung, Hàn, Anh) cũng cho thấy định hướng trở thành nghệ sĩ quốc tế của cô.

Cô bạn debut làm idol.

Ở thời điểm hiện tại, khi bước sang năm 2026, Thẩm Giai Nhuận tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ bởi hành trình sự nghiệp mà còn nhờ sự “thăng hạng” rõ rệt về nhan sắc. Gương mặt ngày càng thanh tú, thần thái tự tin cùng phong cách làm đẹp phù hợp giúp cô dần thoát khỏi cái bóng quá khứ, trở thành hình mẫu “dậy thì thành công” được nhiều người nhắc đến. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô ngày càng biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng hiện đại, trẻ trung, tiệm cận tiêu chuẩn của một idol thế hệ mới.

Song song với đó, NINA vẫn đang kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc tại Hàn Quốc. Sau màn debut chưa đạt kỳ vọng về mặt thương mại, cô không dừng lại mà tiếp tục học tập, trau dồi kỹ năng biểu diễn và chuẩn bị cho các sản phẩm tiếp theo. Trên trang cá nhân, nữ tân binh cho biết đang trong quá trình hoàn thiện album mới, đồng thời tích cực tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu để cải thiện giọng hát và vũ đạo.

Cô nàng tự tin trên sóng livestream.

Những hình ảnh chụp vội visual cũng cỡ này.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô cũng duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội, nơi ghi nhận lượng theo dõi ổn định và có xu hướng tăng. Việc thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, quá trình luyện tập và cả những áp lực trong nghề giúp hình ảnh của NINA trở nên gần gũi hơn, từng bước xây dựng lại thiện cảm với công chúng.

Từ một cô bé từng bị gắn mác “kém sắc”, đến hiện tại trở thành gương mặt trẻ đang nỗ lực định vị chỗ đứng trong ngành giải trí, hành trình của Thẩm Giai Nhuận vẫn đang tiếp diễn. Và ở chặng đường này, không chỉ ngoại hình thay đổi, mà cách cô đối diện với áp lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu cũng cho thấy một sự trưởng thành rõ rệt.

Những hình ảnh gần đây của Thẩm Giai Nhuận. Cô bạn theo đuổi phong cách tiểu thư, nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Nguồn: Sohu, QQ, Weibo

