Con gái NSND Trần Hiếu ở Mỹ: Làm hết mọi việc nhà, tự sửa nhà cửa

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu là Hà Trần đã chia sẻ về cuộc sống thường ngày của cô cả khi ở Mỹ và Việt Nam.

Cô nói: "Một ngày của tôi ở Việt Nam chỉ khác ở Mỹ một chỗ, bên Mỹ thì tôi hay đi show vào cuối tuần, còn ở Việt Nam thì lịch đi show của tôi lung tung trong tuần, lúc đầu tuần, lúc giữa tuần vẫn có show.

Hà Trần ở Mỹ

Vì thế nên tôi sắp xếp các ngày theo dạng ngày phải làm việc và ngày không phải làm việc. Ngày nào phải làm việc, tôi sẽ ưu tiên các hoạt động công việc như đi tổng duyệt, tập nhạc, chuẩn bị cho buổi trình diễn hay quay hình.

Ngày không phải làm việc của tôi dù ở Mỹ hay Việt Nam cũng giống nhau. Buổi sáng tôi dậy tập thể dục rồi đi bơi. Ở khu nhà tôi sống có hồ bơi nên tôi bơi thoải mái. Ở Việt Nam thì tôi sống ở Sài Gòn. Sài Gòn thì quá tuyệt vời vì không có mùa lạnh, nên tôi bơi được quanh năm.

Sau đó, tôi sẽ đi chợ, về nhà nấu ăn, rồi gọi bạn bè tới chơi, ăn uống. Ai tới được buổi trưa thì tới, tới được buổi tối cũng tới.

Một ngày của tôi không làm việc cũng khá thư thả. Tôi là người rất thích nấu ăn. Trên sân khấu, tôi là một nghệ sĩ cá tính, cháy hết mình với ca hát. Nhưng đó chỉ là con người xã hội, một khía cạnh bên ngoài của tôi thôi.

Thực sự tôi là người rất hướng nội, sống vì gia đình, thích ở nhà nấu ăn, trồng cây, tỉ mẩn làm các công việc trong nhà. Kể cả sửa nhà cửa cũng là tôi làm. Tôi là người làm hết mọi việc trong nhà".

Hà Trần là một trong bốn diva của làng nhạc Việt, nổi danh với tư duy nghệ thuật tân tiến và phong cách biến hóa đa dạng. Là con gái của NSND Trần Hiếu, cô thừa hưởng nền tảng âm nhạc hàn lâm vững chắc nhưng lại chọn con đường phá cách, đầy thử nghiệm.

Giọng hát của Hà Trần không chỉ giàu kỹ thuật mà còn đậm chất tự sự, biến ảo linh hoạt qua nhiều thể loại từ Pop, Jazz đến Rock điện tử. Cô luôn biết cách làm mới mình, biến mỗi sản phẩm âm nhạc thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản và đẳng cấp.