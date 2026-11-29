Xuất hiện trong bài đăng mới của MC Diệp Chi, cô bé Sumo nhận được nhiều sự chú ý với diện mạo ngày càng trưởng thành, xinh xắn.

Mới đây, MC Diệp Chi chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, kèm câu chuyện về cuộc sống bận rộn hiện tại. Nữ MC cho biết thời gian gần đây thường xuyên phải về nhà muộn vì công việc. Thế nhưng, vừa bước chân vào nhà, việc đầu tiên cô làm vẫn là mở cửa phòng con gái để xem Sumo đang làm gì. Chứng kiến con gái ngày nào còn suýt khóc vì những bài Toán khó, nay đã có thể tự ôn tập và tự tin vượt qua các bài kiểm tra, Diệp Chi không giấu được niềm tự hào: "Mẹ yên tâm lắm".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người thường xuyên theo dõi cuộc sống của hai mẹ con. Bên cạnh câu chuyện tình cảm giữa mẹ và con gái, diện mạo hiện tại của Sumo cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Từ cô bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, con gái Diệp Chi nay đã bước vào tuổi thiếu nữ, ngày càng xinh xắn và ra dáng hơn.

MC Diệp Chi và con gái - bé Sumo

MC Diệp Chi có một cô con gái duy nhất tên An Nhiên, biệt danh ở nhà là Sumo, sinh năm 2011. Trên trang cá nhân, nữ MC thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con gái trong những chuyến du lịch, các hoạt động thường ngày hay đơn giản là khoảnh khắc hai mẹ con ở nhà. Qua từng lần xuất hiện, Sumo cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Nếu trước đây, Sumo thường được khán giả nhớ đến với vẻ ngoài có phần tròn trịa thì hiện tại, cô bé đã có vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh thoát hơn. Không những thế, nhiều người còn ấn tượng nụ cười tươi cùng phong cách ăn mặc trẻ trung giúp Sumo trông ngày càng nữ tính. Ở những bức ảnh được mẹ chia sẻ, cô bé cũng khá tự tin trước ống kính, lúc dịu dàng, khi lại năng động, nhí nhảnh đúng với lứa tuổi.

Đặc biệt, càng lớn, Sumo càng được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Từ nụ cười, ánh mắt đến một số biểu cảm trên gương mặt, cô bé khiến nhiều người liên tưởng đến MC Diệp Chi thời trẻ. Những khoảnh khắc hai mẹ con chụp chung cũng thường nhận được lời khen bởi sự tương đồng về diện mạo.

Con gái Diệp Chi càng lớn càng có nhiều thay đổi về ngoại hình, sở hữu diện mạo xinh đẹp, nữ tính

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, Sumo còn được mẹ chia sẻ là ngày càng tự lập và có nhiều sở thích riêng. Cô bé yêu thích những hoạt động thủ công, từng khiến mẹ thích thú khi tự tay móc len, làm những món đồ nhỏ xinh. Trong các chuyến du lịch cùng mẹ, Sumo cũng dần chủ động hơn trong việc tìm kiếm địa điểm tham quan, ăn uống và cùng lên kế hoạch cho hành trình.

Diệp Chi vốn thường xuyên dành thời gian đồng hành cùng con gái, từ học tập, vui chơi đến những chuyến đi xa. Nữ MC cũng nhiều lần chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong quá trình nuôi dạy Sumo, cho thấy hai mẹ con có sự gắn bó thân thiết và thường xuyên trò chuyện như những người bạn.

Hai mẹ con Diệp Chi rất thân thiết, luôn đồng hành trong nhiều hoạt động cùng nhau

Ảnh: FBNV