Gia đình nhà trai có 7 người tới Lâm Đồng dự đám cưới. Mẹ của chú rể bộc bạch bà chưa từng thấy một đám cưới như vậy.

Đám cưới 600 khách mời

Mới đây, những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi Ma Oanh (SN 1999, người dân tộc Chu Ru, trú xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) và anh Matthew Congerton (SN 1983, kỹ sư, quốc tịch Úc) được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú.

Được biết, đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 20/11 vừa qua tại gia đình nhà gái. Oanh và Matthew đã có 2 năm yêu nhau trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Gia đình anh Matthew có 7 người sang Việt Nam dự đám cưới, gồm bố mẹ ,gia đình em gái và bạn thân của anh.

Trong ngày vui của mình, Oanh đã mời 600 khách tới tham dự. Con số “khủng” khiến không chỉ anh Matthew mà cả gia đình nhà trai đều “choáng”.

Vợ chồng Oanh tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào ngày 20/11 vừa qua.

Kể trên Tri thức - Znews, Oanh cho hay khi 600 khách lần lượt đến dự tiệc cưới, anh Matthew liên tục hỏi vợ: "Trời ơi, sao em mời đông thế? Em mời cả bạn bè trên mạng xã hội đến đám cưới chúng mình sao?". Không chỉ Matthew, mẹ của anh cũng rất bất ngờ với số lượng khách cũng như sự nhiệt tình của bà con. Bà nói rằng chưa từng dự một đám cưới nào lại đông như vậy.

Trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà chồng, Oanh đã giải thích rằng đối với người Việt Nam, đám cưới là một sự kiện trọng đại trong đời. Chính vì thế, bản thân cô và mọi người đều mong nhận được sự chúc phúc từ họ hàng, bạn bè.

600 khách mời đã đến chung vui, chúc phúc cho đôi uyên ương.

Oanh cũng rất bất ngờ khi mọi người đến chúc phúc cho vợ chồng cô đông đủ như vậy. Ai cũng nhiệt tình, ăn xong còn ở lại giao lưu văn nghệ nên đám cưới rất vui. Điều đó khiến Oanh cảm thấy vô cùng may mắn.

Được biết, vợ chồng Oanh đã chuẩn bị cho đám cưới từ cách đây 1 năm. Do Matthew vẫn bận công việc và phải đi lại giữa Úc và Việt Nam nên các khâu chuẩn bị cho đám cưới phần lớn là do Oanh lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Trước đám cưới 1 tháng, Matthew thu xếp công việc về Việt Nam để hoàn tất các khâu cuối cùng.

2 gia đình cũng thống nhất giản lược các nghi thức truyền thống. Vào ngày cưới, buổi sáng cặp đôi cử hành lễ hôn phối tại nhà thờ. Đến chiều, nhà gái làm 57 mâm cỗ mời khách. Sau đám cưới, Oanh và Matthew sẽ ở lại Lâm Đồng để chăm sóc mẹ và hai con. Cặp đôi dự tính khi con gái cứng cáp hơn sẽ chuyển sang Úc sinh sống.

Chàng trai Úc vượt nghìn cây số sang Việt Nam "cưa đổ" mẹ đơn thân

Câu chuyện tình yêu của Oanh và Matthew từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Oanh cho biết, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô đổ vỡ vào năm 2019 khi con trai mới vài tháng tuổi.

Năm 2024, Oanh sang Úc chơi theo lời mời của một người bạn và tình cờ quen anh Matthew. Ngay khoảnh khắc đó, anh Matthew đã ấn tượng và dành nhiều thiện cảm cho Oanh. Trong thời gian Oanh ở Úc, anh đã thể hiện sự quan tâm đến cô gái Việt bằng những bó hoa, món quà nhỏ.

Cặp đôi có chuyên tình đẹp trước khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Khi Oanh về Việt Nam, cả 2 vẫn giữ liên lạc. Về phía Oanh, trước một người đàn ông như anh Matthew, cô cảm thấy có chút tự ti vì chênh lệch hoàn cảnh. Một phần, cô cũng sợ anh không đủ bao dung, thấu hiểu, yêu thương con riêng của mình.

Để thể hiện tấm chân tình, tháng 10/2024, anh Matthew đã sang Việt Nam gặp Oanh, ở Lâm Đồng 2 tuần. Cuối năm 2024, anh sang Việt Nam một lần nữa và lần này, Oanh đã gật đầu đồng ý làm bạn gái của chàng trai người Úc.

Quãng thời gian sau đó, anh Matthew vẫn đi đi về về giữa Úc và Việt Nam. Tháng 11/2025, cặp đôi đón con gái đáng yêu. Đến tháng 6/2026, cả 2 đăng ký kết hôn. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình.

Ảnh: FBNV