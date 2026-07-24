Con gái lấy chồng 5 năm, lần đầu tiên tôi hiểu câu "đừng dại ở quá gần bố mẹ đẻ"

Tôi không hề nhận ra mình đang bước quá sâu vào cuộc sống riêng của các con.

Ngày con gái lấy chồng, vợ chồng tôi là người mừng nhất khi hai đứa quyết định mua căn hộ chỉ cách nhà ngoại chưa đầy 2km. Tôi đã từng nghĩ, con ở gần thì tiện đủ đường. Con ốm có mẹ sang nấu cháo, có cháu thì ông bà đỡ đần. Cuối tuần cả nhà quây quần, có việc gì cũng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.

Lúc đó, tôi còn tự hào vì con mình "có phúc", lấy chồng mà vẫn được ở gần bố mẹ.

Nhưng chỉ sau vài năm, tôi mới hiểu có những khoảng cách không phải để xa nhau, mà để giữ cho nhau được yêu thương.

Con gái tôi lấy chồng được hơn một năm thì sinh em bé. Từ đó, gần như ngày nào tôi cũng sang. Thấy con bận, tôi xót ruột nên việc gì cũng làm giúp. Tôi dọn nhà, nấu cơm, giặt quần áo, trông cháu. Có hôm thấy con rể đi làm về muộn, tôi còn trách khéo vài câu vì nghĩ con gái mình vất vả.

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Tôi không hề nhận ra mình đang bước quá sâu vào cuộc sống riêng của các con.

Hôm nào hai vợ chồng cãi nhau, con gái lại chạy sang nhà mẹ khóc. Tôi thương con nên chỉ biết an ủi, rồi trong lòng bắt đầu có ác cảm với con rể. Đến khi hai đứa làm lành, người còn giữ chuyện cũ lại là tôi.

Có lần con rể muốn đổi việc, tôi nghe xong liền bảo: "Công việc đang ổn định thì đổi làm gì, đàn ông phải nghĩ cho gia đình". Tôi chỉ góp ý vì lo, nhưng sau này mới biết, lời nói của tôi khiến con rể rất chạnh lòng. Nó cảm thấy mình chưa bao giờ được xem là người có quyền quyết định trong chính gia đình của mình.

Mọi chuyện cứ âm thầm tích tụ.

Con gái vẫn sang nhà mẹ kể chuyện. Tôi vẫn quen can thiệp mỗi khi thấy điều gì không vừa ý. Còn con rể ngày càng ít sang chơi, cũng ít nói chuyện với tôi hơn trước.

Đỉnh điểm là một hôm, con gái gọi điện bảo: "Mẹ ơi, tụi con đang tính bán căn hộ này để chuyển sang khu bên kia".

Tôi giật mình hỏi ngay: "Sao phải chuyển? Ở đây có gì không tốt?".

Con gái im lặng rất lâu rồi mới nói: "Không phải vì mẹ. Chỉ là tụi con cần một không gian để tự làm bố mẹ, tự giải quyết mọi việc mà không phải chạy về nhà ngoại mỗi lần có chuyện".

Câu nói ấy khiến tôi lặng người.

Tôi mất mấy ngày mới đủ bình tĩnh để nghĩ lại. Quả thật, nếu các con ở xa hơn một chút, có lẽ mỗi lần giận nhau, chúng sẽ phải ngồi xuống nói chuyện với nhau thay vì chạy về tìm bố mẹ. Nếu tôi không thể sang chỉ sau năm phút, có lẽ tôi cũng sẽ bớt thói quen can thiệp vào những việc vốn thuộc về cuộc hôn nhân của con.

Các con chuyển nhà được gần một năm. Lạ là từ ngày ấy, gia đình chúng lại yên ấm hơn. Con gái gọi điện cho tôi ít hơn, nhưng mỗi lần gọi đều là để khoe hôm nay cả nhà vừa đi chơi, cuối tuần vừa tự nấu một bữa cơm ngon hay hai vợ chồng vừa cùng nhau vượt qua một khó khăn.

Còn tôi cũng học được cách chỉ xuất hiện khi các con thực sự cần. Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn thấy buồn vì con ở xa hơn vài cây số. Tôi chỉ thấy mình may mắn vì đã kịp nhận ra một điều: yêu con không có nghĩa là luôn ở bên con trong mọi chuyện.

Có những cuộc hôn nhân cần sự quan tâm của cha mẹ, nhưng cũng rất cần một khoảng cách vừa đủ để hai người học cách nắm tay nhau đi qua sóng gió.

Làm cha mẹ, điều khó nhất không phải là nuôi con khôn lớn, mà là biết lùi lại đúng lúc. Vì đôi khi, khoảng cách vài cây số lại chính là khoảng cách giúp một gia đình nhỏ được lớn lên.