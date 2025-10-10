Mới đây, vụ việc một người đàn ông Thái Lan đã dùng súng bắn cả vợ và con gái, sau đó khi bị bắt đã nói ra những lời lẽ khó thông cảm đã khiến dư luận nước này dậy sóng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc đã diễn ra tại một ngôi nhà ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, khiến cả 2 mẹ con đều bị thương và nghi phạm lại chính là người chồng, người cha trong gia đình.

Được biết, nạn nhân là bà Suphanee, 52 tuổi, và con gái của bà, cô Phatcharin, 30 tuổi. Bà Suphanee bị bắn vào chân trái, tình hình đã ổn định hơn, trong khi con gái bà bị bắn hai phát vào ngực và một phát vào miệng và vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân chính là vợ và con gái của nghi phạm.

Vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, nghi phạm là ông Somboon, 56 tuổi đã bị bắt giữ. Một số viên đạn 9 ly được tìm thấy nằm rải rác trên mặt đất. Nghi phạm Somboon ở lại hiện trường và đầu thú trước các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Nopphitam. Người đàn ông được cho là đang say rượu và không tỏ ra hối hận về vụ nổ súng.

Nghi phạm sau đó đã tự tử trong phòng giam.

Thậm chí, ông Somboon còn ngang nhiên nói với cảnh sát: "Họ (vợ và con gái ông ta) thích xen vào chuyện người khác. Bọn họ đáng bị bắn chết. Họ chưa chết sao? Tôi tưởng cả hai đều chết rồi."

Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn bà Suphanee và phát hiện ra rằng vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc cãi vã gay gắt giữa ông Somboon và con gái. Phatcharin được cho là đã thúc giục cha cô ngừng gây rối trong nhà và cai rượu. Cuộc cãi vã đã biến thành xô xát, trong đó con gái cô dùng gậy gỗ đánh cha mình. Ông Somboon đáp trả bằng cách nổ súng bắn con gái.

Khi bà Suphnee cố gắng can thiệp thì cũng bị chồng bắn. Cảnh sát nói với hãng thông tấn Ban Mueang rằng ông Somboon sau đó đã đi tìm súng và định tấn công tiếp. Cảnh sát đã đưa anh ta vào phòng giam để ngăn chặn bạo lực tiếp diễn, nhưng ông ta vẫn tiếp tục la hét hung hăng suốt đêm. Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 8, cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Somboon trong phòng giam.

Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã tự tử do cảm thấy tội lỗi hoặc tìm cách trốn tránh hậu quả pháp lý.

Gia Linh (Theo The Thaiger)