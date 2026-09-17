Con gái gọi điện báo đã ly hôn, nhưng điều khiến tôi sốc lại là việc nó làm với chồng cũ

Tôi không dám hỏi ngay, sợ mình làm con khó xử. Đến tối, tôi mới dò hỏi vài câu.

Con gái gọi điện báo hai vợ chồng đã ly hôn được 3 tháng. Tôi ở quê nghe xong vừa thương vừa lo, mấy ngày liền cứ nghĩ không biết con sống một mình ở Hà Nội sẽ thế nào. Con lấy chồng gần 2 năm, không có con cái, công việc cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Trước đây, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, con đều bảo không hợp nhau, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi đến quyết định chia tay.

Sốt ruột, tôi bắt xe từ quê lên Hà Nội. Tôi mang theo ít đồ ăn, vài bộ quần áo cho con và định bụng nếu con khó khăn thì sẽ đón con về quê một thời gian. Trong đầu tôi nghĩ con gái đã chuyển ra ngoài thuê trọ, hoặc ít nhất cũng đang chuẩn bị dọn đi.

Thế nhưng vừa bước vào căn hộ cũ, tôi đã chết lặng khi thấy con rể vẫn ở đó.

Ảnh minh họa

Nó vẫn ngồi trong phòng khách, thấy tôi thì đứng dậy chào hỏi bình thường. Con gái đang nấu cơm trong bếp, trên bàn còn có hai cốc nước và mấy món đồ dùng quen thuộc của cả hai. Không khí trong nhà chẳng khác gì trước đây, chỉ có điều chúng nó đã không còn là vợ chồng.

Tôi không dám hỏi ngay, sợ mình làm con khó xử. Đến tối, tôi mới dò hỏi vài câu. Con gái bảo hai người chưa chuyển đi vì căn hộ chưa giải quyết xong. Bán nhà thì mất thời gian, giá nhà đang giảm, chia tài sản cũng phức tạp. Nếu mỗi người thuê một căn hộ ở Hà Nội, tiền cọc, tiền thuê và chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên rất nhiều.

Nó nói hiện tại cả hai vẫn độc thân, không có con cái ràng buộc, nên thống nhất cứ ở chung như bạn bè thuê nhà cùng nhau. Mỗi người một phòng, tiền điện nước chia đôi, ai ăn gì tự lo. Khi nào có điều kiện hoặc một trong hai người bước vào mối quan hệ mới thì sẽ tính tiếp.

Tôi nghe mà thấy khó hiểu. Ở tuổi của tôi, đã ly hôn thì phải tách khỏi nhau để bắt đầu cuộc sống mới. Không còn là vợ chồng mà vẫn sống chung, ngày ngày gặp mặt, cùng ăn uống, cùng sử dụng những đồ đạc cũ, chẳng lẽ không thấy mệt mỏi sao?

Tôi khuyên con nên tìm một nơi ở riêng, dù nhỏ cũng được. Hoặc 2 đứa cho nhau cơ hội hàn gắn. Con gái chỉ bảo rằng mẹ đang nghĩ quá nhiều. Hai người đã suy nghĩ kỹ, không quay lại với nhau, cũng không có chuyện níu kéo hay lợi dụng tình cảm. Nó cho rằng người trẻ bây giờ có thể giải quyết chuyện hôn nhân thực tế hơn, không nhất thiết phải biến người từng đầu ấp tay gối thành người xa lạ ngay lập tức.

Tôi trở về quê mà trong lòng vẫn không yên. Tôi biết con gái đã trưởng thành và có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng vẫn không hiểu nổi cách nghĩ ấy. Tôi sợ một ngày một trong đứa nó có người mới, những ranh giới tưởng như rõ ràng hôm nay sẽ trở nên rắc rối. Tôi cũng sợ con gái vì quen với sự tiện lợi hiện tại mà chậm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Nếu là cha mẹ, mọi người có nên khuyên con gái dọn ra sống riêng càng sớm càng tốt, hay tôn trọng cách hai đứa đang lựa chọn?