Con gái giáo sư danh tiếng bị gia đình "từ mặt" vì đóng phim 18+: Cách cô ứng xử với con cái hiện tại mới bất ngờ!

Gần đây, loạt ảnh của Tiểu Thủy Tinh, con gái nữ diễn viên Ông Hồng (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội xôn xao. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Crystal được trang điểm tinh tế, trông cô xinh đẹp như một nàng công chúa. Cô buộc tóc hai bên tinh nghịch, tô son đỏ rực rỡ và trang điểm mắt khá bắt mắt. Cô diện chiếc váy công chúa màu xanh lam, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và cao ráo.

Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp của cô bé và cho rằng, nếu gia nhập làng giải trí, cô chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Ông Hồng đã quyết định từ khi con gái còn nhỏ rằng cô bé sẽ không bao giờ theo con đường nghệ thuật như mẹ. Điều gì đã khiến một người từng là biểu tượng gợi cảm của Hong Kong lại đưa ra quyết định dứt khoát như vậy?

Từ con gái nhà giáo Thanh Hoa đến Hoa hậu châu Á

Hành trình nổi tiếng của Ông Hồng không hề bằng phẳng. Năm 1989, khi 21 tuổi, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á (Asia Pageant). Sinh ra trong một gia đình trí thức bậc nhất, cha mẹ đều là giáo sư Đại học Thanh Hoa, anh chị em đều thành đạt, việc cô bước chân vào showbiz là điều khiến cả nhà khó chấp nhận.

Người cha từng giận đến mức mấy ngày không nói chuyện với cô. Nhưng từ nhỏ, Ông Hồng đã đam mê múa và luôn mơ được đứng trên sân khấu. Bất chấp phản đối, cô quyết định tham gia cuộc thi và giành ngôi vị Hoa hậu châu Á năm 1989, mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí khi ký hợp đồng với đài ATV.

Người đẹp giành giải Hoa hậu Châu Á năm 1989.

Những năm đầu, Ông Hồng chỉ được giao các vai “gái ngoan”, trong sáng, không gây chú ý. Mãi đến năm 1993, đạo diễn Vương Tinh, một “ông trùm” phim Hong Kong thời đó gợi ý cho cô một con đường “ngắn mà nhanh”: đóng phim 18+.

Khi đó, dòng phim này đang cực thịnh, nhiều diễn viên nữ nhờ đó mà vụt sáng. Sau thời gian đắn đo, Ông Hồng đồng ý tham gia một bộ phim có nhiều cảnh nóng. Bộ phim giúp cô nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng đồng thời cũng gắn chặt cô với hình ảnh “nữ minh tinh gợi cảm”, khiến con đường sự nghiệp sau đó bị giới hạn.

Tệ hơn, sự nổi tiếng ấy mang đến những hệ lụy không ai mong muốn: một số khán giả ám ảnh, quấy rối, thậm chí gửi thư nặc danh với nội dung phản cảm. Nặng nề hơn nữa, gia đình cô hoàn toàn không thể chấp nhận. Người cha – một giáo sư danh tiếng – từng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con, còn mẹ cô vì quá đau lòng nên một năm trời không liên lạc.

Chính cú sốc đó đã để lại vết thương sâu trong lòng Ông Hồng. Cô từng thừa nhận, sau thời gian ngắn nổi tiếng, cô rơi vào khủng hoảng, cảm thấy mình bị “đóng khung trong một nhãn mác không gột rửa được”.

Sau này, khi lập gia đình và sinh con gái Tiểu Thủy Tinh, Ông Hồng luôn dặn lòng sẽ không để con đi vào con đường mà mình từng trải qua, nơi ánh hào quang đi kèm áp lực, tổn thương và sự đánh đổi cay đắng.

Thay vì hướng con theo con đường nổi tiếng, Ông Hồng chú trọng giáo dục nhân cách và tinh thần tự lập. Cô thường dạy con rằng vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm thời, điều quan trọng là phải có năng lực, lòng biết ơn và sự tử tế. Trong các bài phỏng vấn, Ông Hồng nhiều lần chia sẻ cô muốn con sống bình thường, học hành chăm chỉ, biết tự yêu thương bản thân và tôn trọng người khác.

Chính vì thế, dù lớn lên trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, Tiểu Thủy Tinh vẫn được khen là khiêm tốn, ngoan ngoãn và chững chạc. Những hình ảnh ngọt ngào, trong sáng mà cô thể hiện không chỉ phản chiếu vẻ đẹp tuổi trẻ, mà còn là kết quả của một cách nuôi dạy đầy yêu thương và tỉnh táo của người mẹ từng trải qua sóng gió.