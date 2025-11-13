Vượt qua UAE và Trung Quốc, Việt Nam bất ngờ lọt top 5 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài năm 2025

Báo cáo Expat Insider 2025 của tổ chức quốc tế InterNations vừa công bố danh sách 46 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và làm việc. Trong đó, Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu, vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Malaysia, Singapore hay Philippines.

Việt Nam bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách 46 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và làm việc. (Ảnh: VnEconomy)

Theo bảng xếp hạng của InterNations, Panama tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu năm thứ hai liên tiếp, nhờ môi trường sống ổn định và chính sách ưu đãi cho người nước ngoài. Colombia và Mexico lần lượt đứng thứ 2 và 3, được đánh giá cao về sự thân thiện và chi phí sinh hoạt thấp. Thái Lan giữ vị trí thứ 4, trong khi Việt Nam vươn lên thứ 5 với nhiều điểm sáng về tài chính cá nhân và chất lượng cuộc sống. Năm vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Indonesia, Tây Ban Nha và Malaysia, cho thấy sự cân bằng giữa các điểm đến châu Á và Mỹ Latinh trong bảng xếp hạng năm nay.

Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ, dẫn đầu về tài chính cá nhân

Theo InterNations, cộng đồng quốc tế lớn nhất dành cho người nước ngoài với hơn 5 triệu thành viên trên toàn thế giới thì cuộc khảo sát năm 2025 thu thập ý kiến của hơn 10.000 người đến từ 172 quốc tịch. Các tiêu chí được đánh giá bao gồm: tài chính cá nhân, chất lượng cuộc sống, khả năng hòa nhập, triển vọng nghề nghiệp và mức độ hạnh phúc tổng thể.

Kết quả cho thấy, Việt Nam xếp thứ 5 toàn cầu, chỉ sau Panama, Colombia, Mexico và Thái Lan. Đây là bước nhảy ấn tượng 3 bậc so với năm 2024, khi Việt Nam từng đứng thứ 8 trong danh sách 53 quốc gia.

Đây là bước nhảy ấn tượng 3 bậc so với năm 2024, khi Việt Nam từng đứng thứ 8 trong danh sách 53 quốc gia. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu chỉ số Tài chính cá nhân (Personal Finance Index) và xếp thứ 8 về Hạnh phúc tổng thể (Overall Happiness Index). Theo InterNations, 87% người nước ngoài tại Việt Nam cho biết thu nhập khả dụng của họ đủ hoặc dư dả để sống thoải mái, một tỷ lệ vượt trội so với mức trung bình toàn cầu.

"Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với nhiều nước phương Tây. Nhà ở, thực phẩm và phương tiện đi lại đều ở mức phải chăng, giúp người nước ngoài dễ dàng ổn định cuộc sống," báo cáo nêu.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn được đánh giá cao ở các tiêu chí nhà ở dễ tìm và ẩm thực đặc sắc. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, du khách và người nước ngoài đều có thể dễ dàng thuê được căn hộ tiện nghi với giá hợp lý, trong khi ẩm thực Việt Nam phong phú, tươi ngon, nhiều rau xanh được xem là một trong những điểm cộng lớn giúp họ gắn bó lâu dài.

Thái Lan và Việt Nam – hai điểm sáng của Đông Nam Á

Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có hai quốc gia lọt vào top 5 là Thái Lan (thứ 4) và Việt Nam (thứ 5). Các quốc gia khác như Indonesia (thứ 8), Malaysia (thứ 10), Philippines (thứ 13) và Singapore (thứ 32) đều đứng sau.

InterNations nhận định, Việt Nam đang trở thành điểm đến mới nổi hàng đầu khu vực nhờ nền kinh tế tăng trưởng nhanh, môi trường an toàn và con người thân thiện. Theo dữ liệu của tổ chức này, hiện có hơn 41.600 người nước ngoài là thành viên cộng đồng InterNations đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chủ yếu ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc.

InterNations nhận định, Việt Nam đang trở thành điểm đến mới nổi hàng đầu khu vực nhờ nền kinh tế tăng trưởng nhanh, môi trường an toàn và con người thân thiện. (Ảnh: Vietnam+)

Một điểm khác biệt đáng chú ý, theo chuyên gia InterNations, là năng lượng trẻ trung và sự năng động của Việt Nam: "Nền kinh tế phát triển nhanh, cộng đồng sáng tạo mạnh mẽ, cùng sự cởi mở của người dân đã tạo nên môi trường sống hấp dẫn hiếm có trong khu vực."

Một người nước ngoài đang làm việc tại Phú Quốc chia sẻ, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Việt Nam là nhịp sống trẻ trung và con người thân thiện: "Cuộc sống ở đây diễn ra rất nhanh và năng động. Mọi người nồng hậu, sẵn lòng giúp đỡ. Tôi đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam bởi chúng vô cùng tươi ngon, nhiều rau xanh và ít dầu mỡ."

, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn và thân thiện nhất châu Á. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Cô cho biết, những món ăn Việt khiến cô mê mẩn là bún chả Hà Nội, bánh cuốn nóng, cùng ly cà phê muối buổi sáng là những hương vị mà cô nói "không tìm thấy ở đâu khác". Khi rảnh rỗi, cô thường tắm nắng ở Bãi Kem – Phú Quốc, xem pháo hoa tại show Kiss of the Sea ở Sunset Town, hoặc bay ra Đà Nẵng để ngắm Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, nơi "cảm giác như đang đi giữa mây trời".

Quốc gia thân thiện và tràn đầy năng lượng

Theo báo cáo của InterNations, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn và thân thiện nhất châu Á. Hơn 80% người tham gia khảo sát cho biết họ "dễ dàng kết bạn với người bản địa", và phần lớn khẳng định "cảm thấy như ở nhà" chỉ sau vài tháng sinh sống.

Yếu tố con người là sự hiếu khách, nụ cười thân thiện, thái độ cởi mở được xem là "đặc sản" khiến Việt Nam trở nên khác biệt. Một chuyên gia người Anh đang làm việc tại TP.HCM chia sẻ trên diễn đàn InterNations: "Tôi từng sống ở ba quốc gia châu Á, nhưng Việt Nam là nơi duy nhất tôi cảm thấy thật sự hòa nhập. Người Việt không chỉ thân thiện, mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ dù bạn là ai, đến từ đâu."

Yếu tố con người là sự hiếu khách, nụ cười thân thiện, thái độ cởi mở được xem là "đặc sản" khiến Việt Nam trở nên khác biệt. (Ảnh: Du Lich Long An)

Ngoài ra, Việt Nam cũng được đánh giá cao ở yếu tố cân bằng cuộc sống. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các thành phố lớn, nhưng vẫn còn nhiều không gian xanh, bãi biển và vùng nông thôn yên bình, người nước ngoài dễ dàng tìm được sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Một người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội cho biết, điều anh yêu thích ở Việt Nam là nhịp sống cân bằng: "Buổi sáng có thể làm việc trong văn phòng hiện đại, chiều đạp xe quanh Hồ Tây, cuối tuần lại dễ dàng về biển Hạ Long. Mọi thứ đều tiện và dễ chịu."

Việt Nam – từ điểm đến du lịch thành "ngôi nhà thứ hai"

Không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, Việt Nam đang dần trở thành "ngôi nhà thứ hai" của cộng đồng quốc tế. Sự kết hợp giữa chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường an toàn, khí hậu ấm áp và ẩm thực phong phú đã giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người muốn định cư lâu dài ở châu Á.

Không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, Việt Nam đang dần trở thành "ngôi nhà thứ hai" của cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Báo Lào Cai)

InterNations kết luận:"Việt Nam không chỉ mang lại cho người nước ngoài sự ổn định tài chính, mà còn cho họ cảm giác thuộc về là một yếu tố hiếm thấy trong cuộc sống xa quê."

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, thành tích này là bước tiến tự nhiên của Việt Nam trong hành trình hội nhập toàn cầu: từ một điểm đến du lịch giá rẻ, nay trở thành quốc gia đáng sống, hấp dẫn cả nhà đầu tư lẫn cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Với vị trí top 5 thế giới, Việt Nam tiếp tục chứng minh sức hút ngày càng mạnh mẽ của mình là một đất nước thân thiện, trẻ trung và đầy cơ hội, nơi người nước ngoài không chỉ đến để làm việc, mà để tận hưởng cuộc sống.

Theo Expat Insider, InterNations, Vietnamnews