Con gái Chủ tịch PNJ bán xong 7 triệu cổ phiếu

Mục đích của giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo công bố mới nhất, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán xong 7 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 11/9 theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Sau giao dịch, bà còn sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn điều lệ công ty.

PNJ không công bố giá giao dịch và số tiền thực tế bà Thảo thu về.

Mục đích của giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, bà Thảo cùng em gái là bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Trong đó, bà Hà đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu, dự kiến giảm sở hữu từ 3,59% xuống còn 0,08%.

Động thái bán cổ phiếu của hai con gái Chủ tịch PNJ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp lên kế hoạch vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung. Khoản vay có hạn mức tối đa không quá 5% tổng tài sản PNJ tại báo cáo tài chính gần nhất, tương đương khoảng 1.080 tỷ đồng theo quy mô tài sản cuối tháng 6/2026. Khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và có thể giải ngân thành nhiều đợt.

Cùng thời điểm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của PNJ được điều chỉnh giảm mạnh sau soát xét, từ hơn 1.184 tỷ đồng xuống còn khoảng 728,5 tỷ đồng, tương đương giảm 38%. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh chủ yếu liên quan đến các khoản dự phòng và ước tính chi phí trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh kế hoạch vay vốn từ Chủ tịch HĐQT và giao dịch cổ phiếu của các thành viên gia đình, PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/10/2026 tại TP.HCM. Nội dung dự kiến trình cổ đông bao gồm các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 và định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.﻿