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Chuyện lạ tại PNJ

Phan Trang
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Cổ phiếu PNJ bật tăng kịch trần sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, dù vốn hóa vẫn "bốc hơi" gần 1 tỷ USD so với đầu năm.

Chuyện lạ tại PNJ - Ảnh 1.

Dữ liệu giao dịch cổ phiếu PNJ kết phiên 27/7. Nguồn: SSI. 

Sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu bất ngờ đảo chiều tăng hết biên độ nhờ lực cầu bắt đáy tăng mạnh. Cuối phiên giao dịch, mã này rơi vào trạng thái "trắng bên bán", chỉ còn dư mua giá trần.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau phiên giao dịch cuối tuần trước, khi PNJ ghi nhận thanh khoản cao kỷ lục với hơn 41 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 8% lượng cổ phiếu lưu hành, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay của mã này, đồng thời vượt xa kỷ lục cũ hơn 25 triệu cổ phiếu trong phiên 8/7.

Dù phục hồi mạnh trong phiên, thị giá PNJ vẫn thấp hơn khoảng 61% so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1. Giá trị vốn hóa doanh nghiệp hiện chỉ còn khoảng 16.800 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ USD so với cách đây khoảng nửa năm.

Cổ phiếu PNJ lao dốc trong những phiên gần đây sau thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị xác định có liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương. Thông tin này ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng, khiến lượng khách mang kim cương và trang sức đến bán lại tại hệ thống PNJ tăng đột biến.

Sau biến cố, PNJ liên tục công bố các thông tin trên trang quan hệ nhà đầu tư, bao gồm việc giải trình về P-Lab, phương án mua cổ phiếu quỹ, chủ trương thuê đơn vị quốc tế đánh giá độc lập...

Mới đây trong cuộc họp báo bất thường, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận công ty gặp khó khăn thanh khoản khi lượng khách đến trả hàng tăng đột biến. Công ty buộc phải giãn thời gian thanh toán với hàng trả lại, đồng thời khuyến khích khách hàng đổi sang mặt hàng khác với giá trị tương đương hoặc cao hơn

Theo đó, công ty chỉ tiếp nhận giao dịch mua lại trong khung giờ từ 15h đến 17h hằng ngày. Danh sách được công bố gồm 110 cửa hàng, tương đương khoảng một phần tư tổng số 430 cửa hàng của PNJ trên toàn quốc tính đến cuối quý I/2026.

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