Những ngày nay, dư luận Trung Quốc đang dõi theo một phiên tòa xét xử vụ việc một nữ sinh 14 tuổi bị bạn học sát hại dã man. Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là tính chất nguy hiểm của nó mà còn là sự khó hiểu, khi gia đình nạn nhân và thủ phạm từng vô cùng thân thiết, thậm chí thủ phạm còn được bố nạn nhân đưa đón trong 3 năm. Mâu thuẫn nào lại có thể khiến cho một nam sinh ra tay tàn nhẫn với bạn học của mình đến như vậy?

Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc choáng váng

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 8/4/2025 tại một khu dân cư của thành phố Thâm Quyến.

Hôm đó, cha của Chen đã đi đón con mình và 2 con của hàng xóm là Pan và Zhong rồi thả các em ở cổng khu dân cư. Pan và Chen rẽ trái và đi cùng một con đường về nhà, còn Zhong rẽ phải để về nhà. Tuy nhiên, khi Zhong thấy Pan đi một mình thì đã đến gần cô bé và rút ra một con dao gấp mà mình đã mua trên mạng. Các công tố viên cho biết sau đó, Zhong đâm cô bé nhiều nhát, và tiếp tục đâm sau khi nạn nhân đã ngã xuống đất.

Khi Zhong bỏ chạy, Pan đã kêu cứu. Nghe thấy vậy, Zhong quay lại, quỳ lên người cô bé và đâm thêm vài nhát vào cổ.

Những bức ảnh về Pan được mẹ cô bé đăng trên MXH hôm 13/10 vừa qua vì nhớ thương con gái.

Các công tố viên thành phố cho biết trong hồ sơ của họ rằng nạn nhân, họ Pan, cùng với Zhong và một nam sinh khác, Chen, là học sinh năm ba của cùng một trường trung học cơ sở ở quận Long Hoa, Thâm Quyến, theo tờ Xiaoxiang Morning News đưa tin.

Vì cả ba đều sống trong cùng một khu dân cư, cha của Pan và Chen đã thay phiên nhau đưa đón các em đến trường và về nhà. Họ đã làm như vậy trong khoảng ba năm.

Sau đó, Zhong bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt bỏ con dao gây án. Theo tờ báo Hồng Kông Sing Tao Daily, dẫn nguồn tin từ tờ Trung Quốc đại lục, Zhong được cho là đã đâm nạn nhân hơn 20 nhát.

Những chi tiết phẫn nộ được tiết lộ trong phiên tòa

Điều phẫn nộ hơn là sau khi gây ra tội ác tày trời với người bạn học cùng lớp trong khi đã được bố của bạn liên tục đưa đón trong 3 năm, Zhong đã về nhà và nói dối gia đình rằng mình đã bị chém vào tay vì đã cứu người.

Cha mẹ của Zhong đã đăng trong một cuộc trò chuyện nhóm: "Con trai tôi bị thương khi cứu người và hiện đang ở bệnh viện", tờ Sing Tao Daily đưa tin.

Ban quản lý khu nhà sau đó đã gọi cảnh sát. Xe cấp cứu đã được gọi đến đưa Pan đi, nhưng mặc dù đã được điều trị y tế, cô bé đã không qua khỏi.

Trong khi đó, Zhong bị bắt giữ tại bệnh viện vào ngày hôm sau, 9/4. Việc Khám nghiệm tử thi cho thấy Pan đã tử vong vì mất máu nghiêm trọng do nhiều vết đâm vào ngực, lưng và vùng dưới xương đòn trái.

Mẹ nạn nhân đã bạc trắng mái đầu sau khi mất con gái và theo đuổi vụ kiện đòi công bằng cho con.

Tại phiên xét xử tại Tòa án Nhân Cấp trung Thành phố Thâm Quyến hôm 15/10 vừa qua, các công tố viên cáo buộc Zhong tội cố ý giết người và cho rằng bị cáo đã gây ra cái chết của Pan vì bất mãn với những chuyện "nhỏ nhặt". Mẹ của Pan nghi ngờ Zhong ghen tị với thành tích học tập của con gái mình. Đáng nói, mẹ của Pan cho biết trước khi xảy ra vụ giết người, Zhong bị phát hiện đã tìm hiểu về các hình phạt cho tội giết người cho bị cáo ở tuổi 14, theo Xiaoxiang Morning News đưa tin.

Mẹ của Pan cho biết bà và luật sư đã yêu cầu mức án tử hình cho Zhong, nhấn mạnh rằng Zhong và gia đình cậu ta chưa hề tỏ ra hối hận vì đã giết con gái bà. Khi biết mình bị đề nghị mức án tử hình, Zhong mới quỳ gối và cầu xin sự khoan hồng.

Theo mẹ của Pan, bên bào chữa lập luận rằng Zhong đã xúc phạm vì bị bắt nạt ở trường. Tuy nhiên, các giáo viên và bạn học làm chứng đều nói Zhong là kẻ bắt nạt, bà nói. Vụ việc vẫn đang được tòa án xét xử.

Gia Linh (Theo Mothership)