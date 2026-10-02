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Con gái bị cưỡng bức, bố vác dao đi tìm ra thủ phạm rồi chém tử vong đối phương tại chuồng gà

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến cho dư luận nước này rúng động.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông Indonesia tại Malaysia chém tử vong kẻ đã cưỡng bức cô con gái 12 tuổi của mình đã chính thức có kết luận từ tòa án.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 2 năm trước tại Tawau, Malaysia. Theo đó, người đàn ông 30 tuổi này phát hiện ra việc con gái mình – khi đó mới 12 tuổi – đã bị một gã đàn ông cưỡng bức.

Theo tờ New Straits Times (NST), cô bé kể với mẹ rằng vụ việc xảy ra khi em đang trên đường về nhà sau một buổi tụ tập vào ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Sau đó, người cha cầm theo dao phát cỏ đi tìm kẻ bị cáo buộc cưỡng bức con gái mình, đuổi theo hắn đến một chuồng gà rồi chém hắn nhiều nhát.

Thủ phạm 33 tuổi đã tử vong trong khoảng thời gian từ 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 đến 12 giờ trưa ngày hôm sau.

Con gái bị cưỡng bức, bố đi tìm ra thủ phạm rồi chém tử vong tại chuồng gà - Ảnh 1.

Người cha đã chém tử vong kẻ đã cưỡng bức con gái mình. (Ảnh minh họa)

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy cô bé có vết rách mới ở vùng kín. Danh tính kẻ cưỡng bức đã được xác định thông qua phân tích ADN — mẫu ADN từ phần móng tay bị cắt của cô bé trùng khớp với mẫu tinh dịch tìm thấy trên quần lót của nạn nhân.

Theo tờ NST, người cha đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 2 tháng 9 năm 2024. Theo Malay Mail, ban đầu người cha bị buộc tội giết người, nhưng sau đó tội danh đã được chuyển đổi thành hành vi gây tử vong không cấu thành tội giết người. Phiên tòa mới đây cho biết bị cáo sẽ phải nhận án tù 13 năm. Án tù của người cha có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2024 – ngày nghi phạm bị bắt giữ.

Tòa án cũng ra lệnh chuyển giao người cha cho Cục Nhập cư sau khi ông chấp hành xong bản án.

Được biết, với hành vi phạm tội này, người đàn ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù cùng hình phạt tiền.

Gia Linh (Theo Mothership)

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con gái

cưỡng bức

chuồng gà

tử vong

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