Cơn địa chấn công nghệ mang tên Trung Quốc: Nhiên liệu từ dầu mỏ xưa rồi, bây giờ máy bay "chạy bằng nước"

Bước nhảy vọt từ mặt đất lên bầu trời xanh

Trong khi thế giới vẫn đang tìm lời giải cho bài toán giá dầu biến động và áp lực cắt giảm khí thải, Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC) đã tạo nên một cơn địa chấn công nghệ. Tại một sân bay ở Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, một chiếc máy bay vận tải không người lái nặng 7,5 tấn đã rời đường băng, thực hiện chuyến bay lịch sử kéo dài 16 phút.

Điểm khác biệt không nằm ở hình dáng máy bay, mà nằm ở “trái tim” của nó: động cơ AEP100, sử dụng hydro lỏng làm nhiên liệu trong quá trình đốt cháy trực tiếp tương tự như các động cơ phản lực truyền thống. Thay vì đốt cháy kerosene (dầu hỏa hàng không) truyền thống, động cơ này sử dụng hydro lỏng. Kết quả của quá trình đốt cháy này không phải là CO2 hay các hạt bụi mịn độc hại, mà chỉ đơn thuần là hơi nước.

Đây không còn là một thí nghiệm trong phòng nghiên cứu. Chuyến bay dài 36 km với vận tốc 220 km/h đã chứng minh rằng: Năng lượng hydro đã sẵn sàng rời bỏ lý thuyết để bước vào thực tiễn vận hành.

Giải mã công nghệ: Tại sao lại gọi là “Máy bay chạy bằng nước”?

Thuật ngữ “máy bay chạy bằng nước” thực chất là một cách nói hình tượng hóa. Về mặt kỹ thuật, các kỹ sư Trung Quốc đang khai thác chu trình hoàn hảo của nước: Điện phân nước để tách hydro, sau đó dùng hydro làm nhiên liệu, và cuối cùng sản phẩm thải ra lại chính là nước.

Khác với hướng đi của Airbus (châu Âu) vốn ưu tiên pin nhiên liệu hydro để tạo ra điện, Trung Quốc đã chọn một con đường thách thức hơn nhưng tiềm năng hơn: Đốt cháy trực tiếp hydro lỏng trong buồng đốt turbine. Lựa chọn này mang lại mật độ năng lượng cao hơn, phù hợp cho các dòng máy bay cỡ lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, nó đòi hỏi những rào cản kỹ thuật cực khó: Hydro phải được lưu trữ ở nhiệt độ cực thấp (-253 độ C) và kiểm soát tốc độ cháy cực nhanh để không gây nổ. Việc AEP100 vận hành ổn định trong suốt chuyến bay cho thấy Trung Quốc đã làm chủ được chuỗi công nghệ cốt lõi, từ vật liệu chịu nhiệt đến hệ thống điều khiển nhiên liệu siêu lạnh.

Tầm nhìn “Nền kinh tế độ cao thấp” và tham vọng thoát ly dầu mỏ

Sự thành công của động cơ hydro không chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường. Đối với Bắc Kinh, đây là một chiến lược an ninh năng lượng quan trọng. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất thiết bị điện phân nước (để tạo hydro xanh) lớn nhất thế giới. Việc làm chủ công nghệ hàng không hydro cho phép họ tận dụng nguồn năng lượng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông hay Mỹ.

Trước mắt, công nghệ này sẽ được ứng dụng vào cái gọi là “nền kinh tế độ cao thấp”. Đó là mạng lưới vận tải hàng hóa bằng máy bay không người lái, giao hàng đến các hải đảo xa xôi hoặc các vùng núi hiểm trở – nơi mà việc thiết lập hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro tập trung dễ dàng hơn so với các sân bay quốc tế khổng lồ.

Theo các chuyên gia từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, lộ trình này sẽ đi từ vận tải logistics đến hàng không khu vực, và cuối cùng là các chuyến bay thương mại xuyên lục địa. Một khi chi phí sản xuất hydro xanh giảm xuống, lợi thế kinh tế của loại nhiên liệu này sẽ khiến dầu hỏa trở thành thứ lỗi thời.

Thách thức còn lại trên đường băng

Dù đạt được thành tựu vang dội, nhưng hành trình để những chiếc máy bay “phả ra hơi nước” phổ biến toàn cầu vẫn còn nhiều lực cản.

Hạ tầng lưu trữ: Hydro lỏng chiếm thể tích gấp 4 lần dầu hỏa để tạo ra cùng một mức năng lượng. Điều này đòi hỏi thiết kế thân máy bay phải thay đổi hoàn toàn.

Chi phí và Chứng chỉ: Việc xây dựng lại hệ thống tiếp liệu tại các sân bay và đạt được các chứng chỉ an toàn bay quốc tế là một cuộc chiến dài hơi, có thể kéo dài hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, bước đi của Trung Quốc đã khẳng định một xu thế không thể đảo ngược: Cuộc đua giành quyền kiểm soát bầu trời trong tương lai không còn nằm ở việc ai sở hữu nhiều giếng dầu hơn, mà là ai làm chủ được công nghệ chuyển hóa năng lượng sạch hiệu quả nhất. Với việc tích hợp thành công động cơ công suất megawatt lên một khung thân 7,5 tấn, Trung Quốc không chỉ đang xây dựng máy bay; họ đang vẽ lại bản đồ năng lượng của ngành hàng không thế giới.

Sự thành công của chuyến bay thử nghiệm tại Hồ Nam là một minh chứng thực tế cho khả năng ứng dụng năng lượng hydro vào ngành hàng không dân dụng và vận tải. Dù con đường từ thử nghiệm đến thương mại hóa quy mô lớn vẫn còn nhiều rào cản về chi phí và hạ tầng kỹ thuật, nhưng bước tiến của Trung Quốc đã góp phần định hình rõ nét hơn lộ trình phát triển bền vững của ngành. Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, những thành tựu về động cơ hydro sẽ là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu hàng không phát thải bằng không trong các thập kỷ tới.