Con dâu Thanh Tuyền: "Cảm ơn ông xã cho tôi tiền về nước làm show"

Mới đây, gia đình nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại biệt thự triệu đô ở Mỹ để ăn mừng cô sắp làm mini show tại Việt Nam thời gian tới.



Ngọc Huyền và chồng

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay là một ngày vô cùng dễ thương. Gia đình tôi mở tiệc nhỏ để ăn mừng tập lên sóng chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4 (chương trình của đạo diễn Khương Dừa, mời Ngọc Huyền làm giám khảo).

Tôi được mẹ đãi ăn để bù lại những ngày làm việc cực nhọc, vất vả với tôm, chả cá thác lác. Nhà tôi ăn đạm bạc vậy thôi. Ở bên này lúc nào cũng nhiều rau, không thiếu rau, thời tiết nắng ấm như ở Đà Lạt nên trồng rau rất tốt. Vì thế nên chúng tôi vẫn có rau sống để ăn gỏi rất ngon.

Mẹ tôi mở tiệc nhỏ mừng tôi vì tập đầu tiên của chương trình Ngôi sao miệt vườn lên sóng rất thành công, thu hút nhiều người xem. Mẹ tôi cưng tôi lắm.

Tôi đang ở Mỹ nhưng mấy hôm nữa lại về Việt Nam để tham dự lễ ra mắt công ty Giai Điệu Xanh của em trai tôi Kim Tiểu Long ngoài Hà Nội.

Tiếp đó, tôi có một mini show kỷ niệm 42 năm ca hát với chủ đề Duyên tình tại phòng trà Không Tên. Tôi phải cảm ơn bố tôi, mẹ tôi đã ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi được về Việt Nam làm việc, làm show còn gia đình bên này ông bà chăm lo hộ.

Tôi cảm ơn ông xã (con trai danh ca Thanh Tuyền) đã hỗ trợ tôi, cho tôi tiền về Việt Nam làm show, gọi là đầu tư cho vợ. Cảm ơn cả gia đình luôn ủng hộ, giúp đỡ tôi.

Cảm ơn khán giả đã ủng hộ tôi, mua vé tới coi show để tôi có thêm động lực, năng lượng làm nghề".

Ông xã Ngọc Huyền nói: "Chúc mừng show của bà xã và chương trình Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa thành công rực rỡ".

Ngọc Huyền hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng là con trai danh ca Thanh Tuyền. Cô thường xuyên về nước làm từ thiện, kinh doanh và ca hát. Nữ nghệ sĩ còn mua cả nhà mặt tiền trung tâm TP.HCM để kinh doanh và ở. Cô được đông đảo khán giả hâm mộ.