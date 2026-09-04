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Con dâu lần nào về thăm quê cũng lễ phép, nhưng vừa quay lưng đã quát người giúp việc khiến bố chồng tức nghẹn mà không dám nói

Thanh Uyên
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Tôi từng định gọi con trai ra nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nó nghĩ bố đang xoi mói vợ nó.

Từ ngày tôi bị ngã đau chân, con trai tôi về thăm bố mẹ thường xuyên hơn. Có hôm hai vợ chồng nó về từ sáng, mang theo ít đồ ăn, thuốc men, hỏi han tôi đủ chuyện. Nhìn cảnh con cái quan tâm, tôi cũng thấy vui trong lòng. Chỉ có một điều khiến tôi khó chịu, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Đó là cách con dâu tôi đối xử với bà Vân, người giúp việc đã ở với vợ chồng tôi 4 năm nay.

Gia đình tôi cũng gọi là khá giả nên từ lâu đã thuê người phụ giúp việc nhà. Bà Vân không chỉ nấu cơm, dọn dẹp mà còn chăm sóc tôi với bà Bình từng chút một. Bà làm việc cẩn thận, sống tình cảm, chưa bao giờ khiến vợ chồng tôi phải phàn nàn. Tôi vẫn luôn coi bà như một người thân trong nhà, lương thưởng đầy đủ, lễ Tết còn biếu thêm để bà vui.

Vậy mà mỗi lần con dâu về, tôi lại thấy bà Vân có vẻ lúng túng.

Trước mặt tôi và bà Bình, con dâu lúc nào cũng lễ phép, hỏi han bố mẹ từng câu. Nhưng quay sang bà Vân thì thái độ hoàn toàn khác.

Có lần bà Vân đang dọn cơm, con dâu đứng phía sau liên tục sai bà lấy thêm cái này, cất cái kia. Bà Vân chậm một chút là nó tỏ vẻ khó chịu. Có hôm chỉ vì món ăn không hợp khẩu vị mà con dâu nói với giọng rất nặng, trách bà làm việc không để ý. Tôi ngồi trong phòng nghe thấy mà bực.

Bà Vân lớn tuổi hơn con dâu tôi khá nhiều. Suốt 4 năm nay, bà chăm sóc nhà cửa đâu ra đấy. Tôi chưa từng coi bà là người ăn kẻ ở, càng không cho phép ai trong nhà nói chuyện với bà bằng giọng hách dịch. Nhưng điều khiến tôi khó xử là người sai bảo bà lại chính là con dâu mình.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng định gọi con trai ra nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nó nghĩ bố đang xoi mói vợ, sợ vợ chồng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí. Vợ tôi cũng nhiều lần nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng rồi hai vợ chồng chỉ im lặng.

Tôi không cần con dâu phải coi bà Vân như người nhà. Nhưng ít nhất cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu.

Tôi nằm trên giường, chân vẫn đau, nhiều lần nghĩ mãi về chuyện ấy. Con trai đưa vợ về thăm bố mẹ là điều tôi vui. Nhưng mỗi lần thấy con dâu lễ phép với chúng tôi rồi quay sang quát người giúp việc, tôi lại thấy trong lòng không thoải mái.

Có lẽ tôi nên nói một lần, trước khi sự nhẫn nhịn của bà Vân biến thành một sự tổn thương mà tôi không thể sửa chữa.

Chỉ là tôi vẫn chưa biết nên nói với con dâu thế nào để nó hiểu rằng, cách một người đối xử với người làm thuê, người giúp việc, người ở thế yếu hơn mình, đôi khi mới là thứ nói rõ nhất người đó có tử tế hay không. Và làm thế nào để con dâu không nghĩ vợ chồng tôi bênh người ngoài?

Biết thông gia tương lai là người hay lấy ve chai nhà mình, người phụ nữ giàu có nói câu nghẹn lòng
Tags

con dâu

bà Vân

người giúp việc

gia đình

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