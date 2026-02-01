Con dâu gọi đồ ăn ngoài bị mẹ chồng mắng "vô giáo dục" nhưng dân mạng lại bùng nổ vì hành động của cậu con trai mới chỉ hơn 1 tuổi

Hai đứa trẻ này đúng là không uổng công mẹ yêu thương, đến lúc then chốt vẫn biết đứng về phía mẹ.

Ngày 21/1, cô Vương (Bắc Kinh) chia sẻ một đoạn video trích từ camera giám sát, khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Ở nhà làm nội trợ toàn thời gian để chăm hai con, hôm đó vì không khỏe nên cô muốn gọi đồ ăn ngoài. Không ngờ lại bị mẹ chồng mắng xối xả, thậm chí còn bị chửi là “không có gia giáo”.

Không khỏe gọi đồ ăn, bị mẹ chồng mắng “vô giáo dục”

Chuyện oái oăm giữa mẹ chồng – nàng dâu thì không thiếu, nhưng điều khiến cư dân mạng vừa tức vừa ngạc nhiên chính là phản ứng của hai đứa trẻ nhà cô Vương, đặc biệt là cậu con trai mới 1 tuổi rưỡi.

Cô Vương là người Đông Bắc, chồng là dân gốc Bắc Kinh. Mẹ chồng nắm trong tay 6 căn nhà, nghe thì có vẻ rất giàu, nhưng thực tế cả gia đình lại đang đi thuê nhà ở.

Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Tám năm hôn nhân, cô sinh đủ một trai một gái: con gái lớn hơn 4 tuổi, con trai nhỏ mới 1 tuổi rưỡi.

Điều khiến cô mệt mỏi nhất chính là mẹ chồng của cô xoi mói và cằn nhằn quá nhiều: suốt ngày chê bai con dâu cái này không đúng, cái kia không ổn, đôi khi còn dùng giọng điệu khinh miệt để mắng.

Hôm đó, cô Vương đang chơi xếp hình với các con. Tim cô không được khỏe, người mệt mỏi, chẳng còn sức dọn dẹp, mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù.

Mẹ chồng đi ra cửa, bắt đầu chỉ đạo:

“Đi làm việc đàng hoàng đi, đem quần áo của tôi đi vắt khô, nhanh lên.”

Cô Vương vội đứng dậy làm ngay, nếu không mẹ chồng lại lải nhải trước mặt bọn trẻ không dứt.

“Không biết dùng máy giặt” – hay cố tình làm khó?

Vắt khô rất đơn giản, chỉ cần bấm vài nút. Cô Vương nhân tiện chỉ cho mẹ chồng cách làm, lỡ sau này cô không có nhà thì bà còn biết đường xoay xở.

Không ngờ mẹ chồng khoát tay, nói không biết làm, bảo con dâu cứ đi vắt đi; nếu không có ai ở nhà thì bà phơi đồ ướt luôn.

Nghe mà nghẹn lòng, nhưng nghĩ mẹ chồng đã hơn 70 tuổi, người già vẫn nên nhẫn nhịn. Cô bấm nút vắt xong liền quay lại phòng chơi với các con.

Chưa ngồi được bao lâu, mẹ chồng lại bắt đầu lẩm bẩm.

Cô Vương không để ý, đang chơi xếp hình với con gái. Chính cậu con trai nhỏ phát hiện có gì đó không ổn, vỗ vai mẹ, chỉ ra ngoài, miệng bi bô. Cô đành hỏi mẹ chồng xem có chuyện gì.

Hóa ra bà đang càu nhàu vì con dâu không phơi quần áo cho mình, nói rằng chỉ có vắt rồi treo lên thôi mà cũng không làm. Bà còn bảo không biết mở cửa máy giặt, loay hoay mãi không mở được.

Cậu con trai đứng ở cửa nhìn ra ngoài, thấy bà nội tiến lại liền quay người dang tay chạy về phía mẹ. Cậu không nhào vào lòng mẹ mà vòng tay ôm chặt lấy mẹ.

Cô Vương ôm con vào lòng, đoán rằng con trai đang muốn bảo vệ mình. Thằng bé cảm nhận được giọng điệu không thiện chí của bà nội, sợ mẹ bị tổn thương.

Cô kiên nhẫn nói với mẹ chồng rằng cửa máy giặt chỉ cần kéo là mở.

Nhưng chưa dứt lời, bà đã chen vào:

“Tôi có biết đâu! Tôi không biết dùng cái máy giặt này! Phiền phức thế đấy, nhờ cô làm chút việc mà khó khăn đủ đường!”

Cư dân mạng cho rằng bà cố tình làm khó con dâu. Chẳng lẽ lại có người đến bấm nút, mở nắp máy giặt cũng không biết?

Con trai 1 tuổi rưỡi đứng ra "đóng cửa bảo vệ mẹ"

Ngay sau đó, mẹ chồng lại nhắc đã 12 giờ trưa, giục con dâu nấu cơm, hỏi trưa nay ăn gì.

Giọng cô Vương rất yếu, nói hôm nay không nấu, định gọi đồ ăn ngoài. Lúc này, cậu con trai 1 tuổi rưỡi bắt đầu đẩy cửa, như muốn đóng lại.

Mẹ chồng nghe vậy liền đi tới, chất vấn sao lại gọi đồ ăn ngoài, tốn bao nhiêu tiền cho đủ?

Cô Vương phải giải thích rằng hôm nay thật sự không khỏe, không nấu nổi. Hơn nữa lúc nấu ăn, hai đứa trẻ cứ phải bế bồng, cô một mình không xoay xở được.

Nhưng mẹ chồng đã nấu sẵn cơm, muốn con dâu chí ít cũng xào vài món là có thể ăn trưa rồi.

Cô Vương im lặng không nói, thì con gái đứng bên cạnh hô to muốn ăn cơm trộn (Mì Thôn).

Nhiều cư dân mạng nói cô bé rất tinh tế, giúp mẹ “tạo bậc thang”: nói là mình muốn ăn, để bà nội nghĩ đó là ý của cháu chứ không phải mẹ.

Không chỉ vậy, cậu con trai nhỏ cũng “ra tay”. Từ lúc bà nội đứng ở cửa, cậu bắt đầu từ từ đóng cửa lại, khe cửa ngày càng hẹp.

Khi thấy bà nội đẩy cửa, cậu bé liền hét to khóc lớn, còn đưa tay gạt tay bà ra, không cho bà chạm vào cửa. Dù hình ảnh hơi mờ, vẫn có thể thấy ánh mắt đầy “sát khí” của bà nội.

Cửa chỉ còn một khe nhỏ, mẹ chồng vẫn không chịu, tiếp tục bảo con dâu đừng gọi đồ ăn ngoài. Nghe bà nói, đứa trẻ lại hét lên, thậm chí còn dùng tay xua bà, ngắt lời bà.

Cô Vương gọi con trai lại, con gái cũng dạy em không được hét với bà, bà là người lớn. Nhưng cậu bé vẫn hét lên rồi đóng sập cửa.

Cư dân mạng bức xúc: Người mẹ quá nhún nhường

Nhiều người cho rằng cô Vương quá mềm yếu. Hai đứa trẻ đều đứng ra bảo vệ mẹ, vậy mà cô không nói nổi một câu phản kháng.

Quan trọng hơn, có thể thấy cô con gái đã rất nhạy cảm, còn cậu con trai thì có tâm lý chống đối bà nội. Là một người mẹ, chẳng lẽ cứ mãi làm “rùa rụt đầu”?

Cô Vương bế cậu con trai đang khóc ra ngoài. Mẹ chồng vừa đi theo vừa lẩm bẩm:

“Nói mẹ mày mấy câu mà mày cũng không chịu, còn hùa theo kêu la, mày đúng là bênh mẹ mày!”

Cô Vương mở cửa máy giặt cho bà, giải thích lại lần nữa rằng hôm nay thật sự không nấu nổi. Nấu cơm thì đơn giản, chứ xào nấu thì…

Mẹ chồng không nghe, cắt lời:

“Nhìn cô kìa, tôi giúp cô nấu cơm mà còn bị nói. Lần sau tôi mặc kệ đấy. Ngày nào cũng đồ ăn ngoài, có gì mà ăn!”

Cô Vương định gọi thêm một phần cho mẹ chồng, nhưng bà mặt lạnh từ chối. Trong lòng vẫn không nuốt trôi cục tức, miệng như súng liên thanh, nói không ngừng.

Bà cho rằng con dâu lấy cớ chăm con để trốn nấu ăn, nói vài câu còn cãi lại, còn so sánh rằng có người vừa đi làm vừa chăm con, về nhà vẫn phải nấu cơm.

Cô Vương bế con vào nhà vệ sinh, bà lại nghĩ con dâu cố tình né tránh, bỏ mặc bà đến mức không có cơm ăn, cho rằng con dâu chẳng trông cậy được vào việc gì.

Bà còn lấy con gái Bắc Kinh ra so sánh:

“Ai cũng nói con gái Bắc Kinh tiểu thư, tôi thấy cô còn ghê gớm hơn, đến nấu cơm cũng không làm, suốt ngày không đồ ăn ngoài thì đúng là đồ chỉ biết tiêu tiền!”

Phải nói là bà quá lắm lời, vừa uống nước vừa lải nhải, nghe đến chai tai mà bà vẫn không thấy mệt.

Cô Vương đưa con vào nhà vệ sinh rất lâu không ra, mẹ chồng chống nạnh đứng giữa phòng khách, mắng một tràng dài, thỉnh thoảng còn kèm theo động tác tay chân.

Cư dân mạng nghe mà tức thay: đã nói xào nấu đơn giản, vậy với thời gian nói đó, ba món một canh cũng xong rồi. Bà không giúp một tay, cũng không tự đi nấu, cái gì cũng đẩy cho con dâu, trong khi con dâu đâu có ba đầu sáu tay.

Kết luận

Dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô Vương, người ngoài không thể hiểu hết được.

Người mẹ chồng này miệng lưỡi cay nghiệt là thật, nhưng bà lại nắm trong tay 6 căn nhà, là người có thực lực kinh tế mạnh nhất trong gia đình. Đôi khi gia đình vẫn phải dựa vào bà để xoay xở.

Việc nhà vốn khó phân xử đúng sai. Chỉ khi mỗi thành viên biết bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, gia đình mới có thể hòa thuận lâu dài.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Nguồn: Sohu