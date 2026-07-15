"Con đang bị điều tra, chuẩn bị 300 triệu", cuộc điện thoại khiến gia đình Hà Nội náo loạn trong đêm

Bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra gọi điện, vu cáo liên quan đến hành vi "rửa tiền", một nam thanh niên đã rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với gia đình.

Khoảng 0h ngày 14/7, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của anh Hoàng M.H. (SN 1972, cư trú tại chung cư Golden Westlake, số 151 Thụy Khuê) về việc con trai là Hoàng T.H. (SN 2003) rời khỏi nhà từ trưa 13/7 và mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Tây Hồ đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm tung tích nam thanh niên, với mục tiêu ưu tiên bảo đảm an toàn cho công dân.

Qua quá trình rà soát, phân tích các dữ liệu và thông tin thu thập được, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an - một hình thức lừa đảo đã từng xuất hiện nhưng ngày càng được các đối tượng thực hiện với phương thức tinh vi hơn.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã gọi điện cho anh Hoàng T.H., tự xưng là cán bộ điều tra và bịa đặt việc anh có liên quan đến hành vi "rửa tiền". Sau đó, chúng liên tục đe dọa, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn chủ động gọi điện cho người thân của anh H., yêu cầu chuẩn bị 300 triệu đồng để "giải quyết vụ việc" và đưa nam thanh niên trở về. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn nhằm cô lập nạn nhân, tạo áp lực tâm lý đối với gia đình để chiếm đoạt tài sản.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tây Hồ tập trung truy vết, rà soát các địa điểm nghi vấn mà nạn nhân có thể xuất hiện.

Đến khoảng 11h30 ngày 14/7, tổ công tác xác định anh Hoàng T.H. có mặt tại khu vực ngõ 51 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng. Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay và quán cà phê trong khu vực, đến 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện anh H. đang ở một quán cà phê trên phố Vân Hồ 3.

Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa về an toàn, qua đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trước khi gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng.

Nam thanh niên đã được trở về nhà an toàn. (Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

Hiện Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... thông báo liên quan đến các vụ án như rửa tiền, ma túy hoặc lừa đảo rồi yêu cầu "phối hợp điều tra".

Cơ quan Công an khẳng định không làm việc qua điện thoại để yêu cầu người dân chuyển tiền; không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn hoặc cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan Công an cũng không yêu cầu chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Người dân khi nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, nhanh chóng ngắt cuộc gọi và liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.