Đồng hành cùng một đứa trẻ có tâm lý lành mạnh, biết yêu thương và tự lập chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ.

Nhiều người thường nói đùa rằng có những đứa trẻ sinh ra giúp cha mẹ "nhàn tênh", trong khi số khác lại khiến phụ huynh luôn phải vất vả lo toan. Trên thực tế, sự thành công trong việc nuôi dạy con không đo đếm bằng việc đứa trẻ phải đạt mọi tiêu chuẩn hoàn hảo.

Đôi khi, chính những nét tính cách lành mạnh, sự thấu hiểu và khả năng tự lập của trẻ mới là món quà quý giá nhất đối với cha mẹ. Dưới đây là 8 đặc điểm tâm lý tích cực ở con trẻ giúp hành trình làm cha mẹ trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

1. Thể chất tốt, ít ốm vặt

Khi bước vào hành trình nuôi con, các bậc phụ huynh mới thấu hiểu rằng sức khỏe của trẻ quý giá hơn bất cứ điều gì. Khi thời tiết giao mùa, thay vì phải liên tục chạy vây quanh các phòng khám hay thức trắng đêm lo âu vì con sốt, đứa trẻ có nền tảng thể lực tốt có thể ngủ ngon giấc suốt đêm. Nền tảng sức khỏe vững vàng của con giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng căng thẳng và có nhiều năng lượng tích cực hơn để đồng hành cùng con.

Ảnh: Sina

2. Hay cười, tính cách tươi sáng và lạc quan

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng trở về nhà, nụ cười rạng rỡ và sự chào đón nồng nhiệt của con trẻ có thể xua tan phần lớn mệt mỏi. Những đứa trẻ hay cười thường có tâm lý cởi mở, tự tại. Sự hiện diện của một em bé giàu năng lượng tích cực luôn làm cho không khí gia đình trở nên ấm áp và mềm mại hơn.

3. Tinh tế, biết quan tâm và thấu cảm

Có những đứa trẻ biết chủ động mang cốc nước ấm khi thấy người lớn mệt mỏi, hay tự động xoa bóp vai cho cha mẹ. Sự thấu cảm này không phải bẩm sinh chỉ vì trẻ "ngoan ngoãn", mà là kết quả của việc trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn và yêu thương mỗi ngày. Khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác và biết sẻ chia là một năng lực cảm xúc rất đáng quý.

4. Tự lập, có chủ kiến

Trẻ biết tự sắp xếp đồ dùng học tập, ghi nhớ bài tập về nhà, chủ động sinh hoạt đúng giờ mà không cần người lớn liên tục thúc giục. Tính tự lập không có nghĩa là trẻ xa cách gia đình; đó là dấu hiệu cho thấy trẻ đang dần hình thành năng lực tự chăm sóc bản thân và có xu hướng tự tìm giải pháp trước khi nhờ vả. Khi đó, cha mẹ chỉ cần đóng vai trò là điểm tựa an toàn thay vì phải theo sau quản lý từng chi tiết nhỏ.

5. Nhanh phục hồi cảm xúc, không để bụng

Trẻ có thể vừa khóc xong nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ trở lại và hào hứng chia sẻ một món đồ chơi vừa tìm thấy. Dù buồn khi bị nhắc nhở, trẻ không chìm đắm lâu trong năng lượng tiêu cực và không nuôi dưỡng cảm xúc hậm hực. Khả năng tự điều hòa cảm xúc và thái độ sống khoáng đạt này là phẩm chất mà ngay cả nhiều người trưởng thành cũng phải nỗ lực rèn luyện.

6. Có thế giới riêng, biết tự tạo niềm vui

Nhiều đứa trẻ có khả năng tự chơi một mình rất tốt: ngồi yên đọc sách, vẽ tranh hoặc làm đồ thủ công trong nhiều giờ. Niềm vui của trẻ không phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị công nghệ hay sự kích thích liên tục từ người lớn. Nội tâm phong phú ngay từ nhỏ sẽ giúp trẻ khi lớn lên ít rơi vào trạng thái trống rỗng hay âu lo khi phải đối diện với sự cô độc.

7. Sẵn sàng bộc lộ, cởi mở trò chuyện với cha mẹ

Dù gặp chuyện vui hay cảm thấy ấm ức, trẻ đều sẵn sàng tâm sự cùng người lớn; thậm chí khi bất đồng quan điểm, trẻ vẫn dám nói lên suy nghĩ thật của mình. Sự cởi mở này là chiếc cầu nối quan trọng giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không bị ngăn cách bởi những khoảng cách vô hình.

8. Tôn trọng quy tắc, hành xử có chừng mực

Khi đến nơi công cộng hay làm khách tại nhà người khác, trẻ biết giữ gìn giới hạn mà không cần người lớn liên tục nhắc nhở. Những đứa trẻ có ý thức ranh giới rõ ràng luôn biết tôn trọng người xung quanh, từ đó hình thành sự chững chạc và khả năng thích ứng xã hội rất tốt.

Mỗi đứa trẻ bước vào đời đều mang theo một nhịp điệu phát triển riêng. Việc nuôi dạy con không phải là hành trình tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo, mà là quá trình hai thế hệ cùng nhau trưởng thành, thấu hiểu và sẻ chia. Đồng hành cùng một đứa trẻ có tâm lý lành mạnh, biết yêu thương và tự lập chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ.

(Nguồn: Sina)