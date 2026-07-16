Con "bốc đầu" xe máy, bố bị tịch thu xe và phạt tiền

Một trường hợp thanh niên chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy bốc đầu, khiến phụ huynh bị tịch thu phương tiện và phạt 9 triệu đồng.

Theo Cục CSGT , qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24HB-261.xx thực hiện hành vi bốc đầu , không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái khi lưu thông trên đường tỉnh 159, thuộc thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà.





Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển và chủ phương tiện.

Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển là S.T.D (sinh ngày 11/10/2010), trong khi chủ phương tiện là S.S.C (sinh năm 1990), cũng là bố của người vi phạm. Cả hai cùng trú tại thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng CSGT sau đó đã xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy về các hành vi bao gồm điều khiển xe bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, cùng với hành vi điều khiển mô tô khi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Do người điều khiển chưa đủ độ tuổi chịu xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các hành vi trên, cơ quan chức năng không áp dụng hình thức xử phạt tiền. Tuy nhiên, phương tiện đã bị tịch thu do thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Đối với ông S.S.C, là phụ huynh và cũng là chủ phương tiện, cơ quan công an đã xử phạt 9 triệu đồng vì hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Theo cơ quan chức năng, các hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.