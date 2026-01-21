Cơn ác mộng showbiz: Cựu ca sĩ vào tù ra tội, mượn danh nhóm cũ huyền thoại làm việc phi pháp

Ngày 20/1, kênh YouTube Jirit Jirit của phóng viên điều tra Oh Hyuk Jin đăng tải một video độc quyền gây chấn động, hé lộ những thông tin mới liên quan đến Hwang Hana, Park Yoochun và Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Theo phóng viên Oh, anh nhận được nhiều nguồn tin cho thấy Seungri đang có những hoạt động mờ ám sau khi mãn hạn tù, với phạm vi trải dài ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Nhân vật này bị cho là qua lại với các đối tượng rửa tiền, tham gia các đường dây lừa đảo qua điện thoại, dính líu đến cờ bạc và xuất hiện trong những bữa tiệc nhạy cảm ở Campuchia.

Seungri lại bị tố cáo liên quan đến đường dây phi pháp ở Campuchia (ảnh: FB)

Phóng viên Oh Hyuk Jin nhận định, các cuộc gặp gỡ này có dấu hiệu bàn bạc làm ăn, thậm chí mang tham vọng xây dựng một “Burning Sun phiên bản Hàn” tại Campuchia. Dù Seungri vẫn còn một bộ phận người ủng hộ tại Nhật Bản, hình ảnh của anh tại Hàn Quốc gần như đã chạm đáy. Trái lại, ở một số quốc gia Đông Nam Á, danh xưng “cựu thành viên BIGBANG” vẫn mang sức nặng nhất định, và Seungri dường như tìm cách tận dụng hào quang đó cho các hoạt động phi pháp, với tần suất di chuyển qua lại nhiều nước, chủ yếu là Thái Lan.

Thông tin này khiến cộng đồng người hâm mộ BIGBANG rơi vào trạng thái ngán ngẩm, cạn lời. Không ít V.I.P công khai tuyên bố họ không còn muốn quan tâm hay nhắc đến cái tên Seungri thêm một lần nào nữa. Đối với họ, mọi diễn biến mới chỉ khoét sâu thêm nỗi thất vọng đã tồn tại suốt nhiều năm qua.

Seungri là một trong những ngôi sao tai tiếng nhất Hàn Quốc (ảnh Dispatch)

Seungri, tên thật Lee Seung-hyun, ra mắt năm 2006 với tư cách là em út của BIGBANG. Thời đỉnh cao, Seungri cùng BIGBANG đã góp phần định hình làn sóng Hallyu toàn cầu với loạt bản hit như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang. Seungri không chỉ là một mảnh ghép của đội hình mà còn tham gia xây dựng hình ảnh một nhóm nhạc mang tầm vóc quốc tế. Trước khi scandal nổ ra, cựu ca sĩ chủ động tạo dựng hình tượng “The Great Seungri”, một thần tượng đa tài, doanh nhân thành đạt, thông thạo ngoại ngữ và sở hữu mạng lưới quan hệ rộng khắp châu Á.

Ít ai biết rằng con đường gia nhập BIGBANG của Seungri từng suýt khép lại ngay từ đầu (ảnh: YG)

Ít ai biết rằng con đường gia nhập BIGBANG của Seungri từng suýt khép lại ngay từ đầu. Trong chương trình thực tế sống còn do YG Entertainment tổ chức giai đoạn 2005-2006, Seungri đã bị nhà sáng lập Yang Hyun Suk loại ở phút chót vì kỹ năng thanh nhạc chưa đủ nổi bật. Chỉ sau khi xin thêm một cơ hội cuối cùng, thể hiện sự tự tin và quyết tâm, Seungri mới được giữ lại với tư cách thành viên thứ năm. Tuy nhiên, trong nhiều năm hoạt động, Seungri thường bị xem là mảnh ghép yếu nhất về chuyên môn, đứng cạnh những cái tên quá xuất sắc như G-DRAGON, Taeyang hay T.O.P. Áp lực bị đánh giá thấp được cho là đã hình thành tâm lý muốn chứng minh bản thân bằng một con đường khác: kinh doanh và quyền lực ngoài âm nhạc.

Nhờ hào quang toàn cầu của BIGBANG, Seungri “đổi đời” (ảnh: X)

Nhờ hào quang toàn cầu của BIGBANG, Seungri nhanh chóng “đổi đời”. Danh xưng “em út BIGBANG” trở thành tấm danh thiếp giúp Seungri tiếp cận giới thượng lưu, các doanh nhân và nhà đầu tư khắp châu Á. Từ đó, Seungri xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh đồ sộ, bao gồm chuỗi mì Aori Ramen với hàng chục chi nhánh quốc tế, hộp đêm Monkey Museum và sau này là Burning Sun, công ty đầu tư Yuri Holdings cùng học viện Plug In Music Academy. Trước khi vướng vòng lao lý, khối tài sản của Seungri được ước tính lên tới hàng chục triệu USD. Cựu ca sĩ thường xuyên khoe lối sống xa hoa, những bữa tiệc triệu đô tại các địa điểm biệt lập như Palawan (Philippines) - nơi sau này bị phanh phui là không gian diễn ra các hoạt động môi giới mại dâm.

Năm 2024, phim tài liệu Burning Sun: Exposing the Secret Kpop Chat Groups do BBC thực hiện tiếp tục khoét sâu hình ảnh đen tối của Seungri (ảnh cap màn hình)

Cú sốc thực sự đến vào đầu năm 2019, khi một vụ hành hung tại hộp đêm Burning Sun kéo theo hàng loạt bê bối nghiêm trọng. Từ đây, một “vòi bạch tuộc” tội ác bị phơi bày, bao gồm môi giới mại dâm cho nhà đầu tư nước ngoài, đánh bạc trái phép ở nước ngoài, tham ô, vi phạm luật giao dịch ngoại hối, tiêu hủy chứng cứ và hành hung. Sau nhiều lần kháng cáo, Seungri bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam và mãn hạn tù vào tháng 2/2023.

Năm 2024, phim tài liệu Burning Sun: Exposing the Secret Kpop Chat Groups do BBC thực hiện tiếp tục khoét sâu hình ảnh đen tối của Seungri. Những thước phim chưa từng công bố cho thấy anh có hành vi bạo lực, hống hách với phụ nữ trong các bữa tiệc, sử dụng danh tiếng BIGBANG để gây áp lực. Seungri đã rời BIGBANG từ 2019. Điều khiến dư luận phẫn nộ nhất là việc Seungri bị cho là liên tục mượn danh BIGBANG như một “giấy thông hành” cho các hoạt động đen tối.

Hình ảnh thành viên nhóm nhạc huyền thoại được sử dụng để thu hút nhà đầu tư, khách VIP, tạo vỏ bọc cho môi giới mại dâm và sử dụng chất cấm. Ngay cả sau khi ra tù, Seungri gây phản cảm khi xuất hiện tại các sự kiện ở nước ngoài, tuyên bố sẽ “mang G-DRAGON đến đây”.

Cộng đồng V.I.P liên tục kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn tên Seungri khỏi lịch sử và các hoạt động liên quan đến BIGBANG, coi anh là kẻ đã phản bội nỗ lực hơn một thập kỷ của những thành viên còn lại (ảnh cap màn hình)

Hệ quả là làn sóng bài xích chưa từng lắng xuống. Cộng đồng V.I.P liên tục kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn tên Seungri khỏi lịch sử và các hoạt động liên quan đến BIGBANG, coi anh là kẻ đã phản bội nỗ lực hơn một thập kỷ của những thành viên còn lại. Tại Hàn Quốc, cái tên Seungri gần như đồng nghĩa với “tội phạm”, kéo theo không ít lời mỉa mai nhắm vào di sản của nhóm. Sau phim tài liệu của BBC, sự phẫn nộ lan rộng trên toàn cầu, với nhiều ý kiến kêu gọi cấm Seungri xuất hiện tại các sự kiện giải trí quốc tế. Từ một thần tượng đứng trên đỉnh cao danh vọng, Seungri trở thành ví dụ điển hình cho cú trượt dài không phanh của showbiz, nơi hào quang quá lớn đã bị biến thành công cụ cho những hành vi phi pháp.