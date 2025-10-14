Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hậu quả

Tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn nhận định của Jeff J. Brown, tác giả của cuốn The China Trilogy cho rằng cơn ác mộng tiềm tàng đầu tiên mà các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ của Mỹ sẽ gặp phải là Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrup Grumman, General Dynamics và SpaceX.

Kim loại đất hiếm cung cấp năng lượng cho vũ khí, hàng không vũ trụ, điện tử, năng lượng tái tạo, ô tô và y học, vì vậy các thế lực quân sự-công nghiệp lớn của Mỹ có lẽ đang "lo lắng" ngay lúc này, Jeff J. Brown, người sáng lập Quỹ Seek Truth From Facts, nói.

Ông suy đoán rằng "Trung Quốc đã tìm ra điểm yếu của Mỹ về mặt này và đã đẩy Chú Sam vào tình thế rất khó khăn". Theo Brown, Mỹ sẽ mất nhiều năm để phát triển ngành đất hiếm của riêng mình, từ khai thác đến chế biến.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp thay thế đất hiếm và tái chế của Mỹ còn nhiều năm nữa, do đó, việc tăng thuế quan của Mỹ lên 100% chỉ khiến Trung Quốc có thêm lý do để thắt chặt kiểm soát đất hiếm.

Đe dọa thuế quan sẽ gây tổn hại đến Mỹ

Chuyên gia Brown nhấn mạnh rằng thương mại Trung Quốc - Mỹ không còn là thế lực mạnh mẽ như trước nữa, đồng thời chỉ ra rằng:

Khi Mỹ ngày càng sử dụng đồng đô la làm vũ khí, Trung Quốc đã chuyển sang giao dịch với Nga, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Trung Quốc đã cắt giảm lượng đô la Mỹ nắm giữ - từ 79% dự trữ vào năm 2005 xuống còn 58% vào năm 2019 và đang tiếp tục giảm - trong khi vẫn giữ tổng dự trữ ổn định ở mức khoảng 3 nghìn tỷ đô la.

Trung Quốc đã tích trữ vàng và tăng giá đồng tiền của mình, đồng Nhân dân tệ, chuẩn bị cho một động thái tránh xa đồng đô la. Các ước tính cho thấy kho vàng của Trung Quốc gần 25.000 tấn.

Thông qua BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, ASEAN và các thỏa thuận song phương, Trung Quốc đang loại bỏ đồng đô la Mỹ trong thương mại xuyên biên giới.

Hơn nữa, Nga và Trung Quốc đang phát triển một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hướng tới việc thay thế hệ thống thanh toán SWIFT của phương Tây, đã trở thành một công cụ chính trị, Brown cho biết.

Người tiêu dùng sẽ trả tiền

Thuế quan áp lên Trung Quốc thường gây tổn hại nặng nề đến túi tiền của người Mỹ. Báo cáo tháng 9 của Cục Thống kê Lao động cho biết giá cả các mặt hàng từ quần áo, đồ điện tử đến đồ chơi đã tăng từ 0,3-0,8% trong một tháng. Giá của một số mặt hàng đã tăng gấp đôi trong những tháng gần đây.

Các ngành công nghiệp chiến lược đang gặp rủi ro

Các hành động trả đũa trước đây của Trung Quốc đã gây ra sự tăng vọt về chi phí cho một loạt các linh kiện công nghệ cao và hàng hóa sản xuất.

ASML – nhà sản xuất máy móc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến duy nhất trên thế giới lo ngại việc hạn chế đất hiếm có thể làm chệch hướng hoạt động kinh doanh của họ.

Tương tự như vậy đối với quốc phòng, khi sự thống trị của Trung Quốc về đất hiếm (khai thác 70%, chế biến 90%) có nghĩa là Mỹ sẽ không có giải pháp thay thế phù hợp cho các khoáng sản có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Lạm phát cao

Lạm phát ở Mỹ dao động ở mức 2,3-2,9%. Một số nhà kinh tế hiện lo ngại rằng chiến tranh thuế quan có thể gây ra tình trạng lạm phát cao đi kèm với tỷ lệ thất nghiệp cao và trì trệ kinh tế.

Mỹ đã mất đi đòn bẩy của mình

Chiến lược Chimerica kéo dài 40 năm của nước này là chuyển hoạt động sản xuất sang Trung Quốc với hy vọng rằng các nền kinh tế đan xen sẽ khiến Mỹ và Trung Quốc trở thành đồng minh chính trị đã không mang lại hiệu quả.

Việc khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại, tái thiết cơ sở sản xuất và củng cố khả năng tự cung tự cấp quốc gia tự thân đã là những ý tưởng cao quý. Vấn đề là, ở cấp độ vĩ mô, Mỹ không còn đủ phương tiện, hệ sinh thái nhà cung cấp hay lực lượng lao động lành nghề để làm điều đó.

Từ hàng tiêu dùng, linh kiện và máy móc sản xuất đến đất hiếm và công nghệ, Mỹ cần Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc cần Mỹ.

Chiến tranh thuế quan sẽ chỉ thúc đẩy Bắc Kinh xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với BRICS+ và Nam bán cầu, khiến Mỹ lâm vào cảnh khó khăn hơn.