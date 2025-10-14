Cột mốc lịch sử: Toàn bộ 25 tỉnh của Campuchia đạt tiêu chuẩn 'Cộng đồng không phóng uế bừa bãi'

Tờ Khmer Times đưa tin, Campuchia đã đạt được một cột mốc lịch sử khi toàn bộ đất nước này chính thức trở thành "Cộng đồng không phóng uế bừa bãi" (ODF), sau khi Koh Kong là tỉnh thứ 25 và cũng là tỉnh cuối cùng của Campuchia đạt được chứng nhận ODF.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia Chhay Rithisen đã chủ trì buổi lễ công nhận chính thức được tổ chức vào sáng 13/10 tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong, đánh dấu thành tựu quốc gia quan trọng này của Campuchia. Sự kiện có sự tham dự của các quan chức cấp cao của Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Koh Kong Thong Narong, Thống đốc tỉnh Koh Kong Chhi Va, cùng với các công chức, lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên và người dân địa phương.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia Chhay Rithisen chủ trì buổi lễ công nhận "Cộng đồng không phóng uế bừa bãi" (ODF) tại Tòa thị chính tỉnh Koh Kong vào ngày 13/10. Ảnh: MRD

Theo báo cáo của Thống đốc tỉnh, mức sống tại Koh Kong đã được cải thiện đáng kể, đồng nghĩa với việc áp dụng các biện pháp vệ sinh hiện đại hơn. Với dân số 156.107 người (36.608 hộ gia đình), 96,85% người dân tỉnh này đã được tiếp cận nước sạch và 100% sử dụng nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn.

Yi Kimthan - Quyền Giám đốc Quốc gia của tổ chức phi chính phủ Plan International Campuchia - phát biểu thay mặt các đối tác phát triển, đã gửi lời chúc mừng và tự hào về thành tựu ODF của tỉnh Koh Kong cũng như thành công chung trên khắp đất nước Campuchia. Ông nhấn mạnh rằng cột mốc này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ. Ông tái khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn ODF tại Campuchia.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia Chhay Rithisen đã ca ngợi sự tiến bộ đáng kể của tỉnh Koh Kong và điều kiện sống của người dân được cải thiện, đặc biệt là thông qua việc tiếp cận nước sạch và sử dụng đúng cách nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn.

Ông lưu ý rằng trong hai năm qua, 19 tỉnh của Campuchia đã đạt chứng nhận ODF, đỉnh cao là việc Koh Kong trở thành tỉnh thứ 25 của nước này được công nhận "Cộng đồng không phóng uế bừa bãi (ODF) vào ngày 13/10. Ông cho biết những thành tựu này phản ánh sự chuyển đổi thói quen hàng ngày của người dân Campuchia từ việc sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn sang việc duy trì một môi trường trong lành. Tất cả những nỗ lực này đều hướng đến sức khỏe cộng đồng tốt hơn, phòng ngừa bệnh tật và gia tăng tuổi thọ, đó là khát vọng của tất cả người dân Campuchia.

Ông Chhay Rithisen cho biết thêm rằng Bộ Phát triển Nông thôn Campuchia tiếp tục thực hiện Kế hoạch quốc gia về cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; tính đến nay 91,98% diện tích Campuchia đã được tiếp cận nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường, với mục tiêu vững chắc là đạt 100% vào năm 2030.

Ông cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan tiếp tục tham gia tích cực và cùng nhau hợp tác để vượt qua những thách thức, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh nông thôn tại Campuchia, và đảm bảo tiếp cận phổ cập nước sạch và vệ sinh vào năm 2030.