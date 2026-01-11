Cơm nhà mỹ nhân VTV lấy chồng CEO tập đoàn nghìn tỷ

Từ cơm nhà đến món ăn healthy nhìn đều ngon mắt như nhà hàng.

Nhắc đến Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh, sinh năm 1990), nhiều người sẽ nhớ ngay đến mỹ nhân từng quen mặt trên màn ảnh VTV qua các bộ phim như Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng hay Mátxcơva mùa thay lá. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam vào năm 2020, cô gần như rút lui khỏi showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Một trong những điều thú vị trong cuộc sống hôn nhân của Phanh Lee là chuyện ăn uống trong nhà. Hóa ra, người thường xuyên đảm nhận việc bếp núc lại chính là ông xã CEO của cô. Phanh Lee từng có một thời gian chăm chỉ đăng tải hình ảnh những mâm cơm được chồng chuẩn bị, không giấu được sự thích thú khi được bạn đời chăm sóc qua từng bữa ăn.

Phanh Lee là mỹ nhân sở hữu diện mạo cuốn hút, được nhiều người yêu thích

Từ những món Việt quen thuộc như thịt kho, trứng rán, rau muống xào, gà rang gừng, đậu rán, canh chua, cà muối... đến các món Âu như bít tết bò Wagyu, mì spaghetti sốt carbonara, salad, khoai tây chiên và bánh mì nguyên cám, thực đơn của gia đình Phanh Lee khá phong phú. Dù là bữa cơm thường ngày hay những món có cách chế biến cầu kỳ hơn, các món ăn đều được sắp xếp gọn gàng, trình bày đẹp mắt, nhìn chẳng khác gì đồ ăn ở nhà hàng.

Đáng chú ý, ông xã Phanh Lee không chỉ biết nấu những món ăn quen thuộc mà còn khá linh hoạt trong việc thay đổi thực đơn. Các món thịt, cá được kết hợp cùng rau xanh, món xào, canh và đồ ăn kèm để bữa cơm thêm đủ vị, không bị nhàm chán.

Có một thời gian Phanh Lee liên tục update hình ảnh những mâm cơm nhà do chồng nấu

Cô cũng từng tiết lộ trong nhà, chồng thích nấu còn mình thích ăn. Những chia sẻ dí dỏm này khiến nhiều người thích thú, bởi dù sở hữu điều kiện kinh tế dư dả, gia đình nữ diễn viên vẫn duy trì những niềm vui rất đời thường như cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức bữa cơm nhà.

Từ món Việt đến món Âu đều được trình bày chỉn chu, đẹp mắt

Hay cả khi ăn chế độ giảm cân, thực đơn của Phanh Lee cũng được nhiều người khen ngợi

Phanh Lee kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, CEO một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp vào năm 2020. Doanh nghiệp của gia đình chồng nữ diễn viên được biết đến với quy mô lớn, giá trị tài sản được nhắc đến ở mức nghìn tỷ đồng.

Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý bởi độ xa hoa nhưng khá kín tiếng. Hôn lễ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển ở Đà Nẵng, có sự tham dự của nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Đặc biệt, diện mạo chú rể được giữ kín, Phanh Lee cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh ông xã trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Cô lần lượt sinh hai con, một gái và một trai. Trên trang cá nhân, Phanh Lee thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường bên các con, những chuyến du lịch và cuộc sống nghỉ dưỡng. Dù đã là mẹ hai con, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang sang trọng.

Sắc vóc cuốn hút của bà mẹ 2 con

Với gia đình nhỏ, Phanh Lee vẫn khá kín tiếng, không chia sẻ danh tính chồng

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV