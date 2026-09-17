Cơm nhà của Diệp Lâm Anh và tình trẻ Phạm Kiên

Lần nào vào bếp, Diệp Lâm Anh cũng hút cả triệu lượt xem vì mâm cơm ngon mắt.

Diệp Lâm Anh vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân đa zi năng của showbiz Việt, từng hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên và hiện vẫn duy trì công việc kinh doanh, nghệ thuật lẫn sáng tạo nội dung. Ở tuổi 37, cô còn gây chú ý bởi hình ảnh một bà mẹ 2 con ngày càng chỉn chu, độc lập và năng động.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng càng dành nhiều sự quan tâm hơn cho Diệp Lâm Anh khi cô tích cực chia sẻ những hình ảnh vào bếp, nấu cơm nhà và tự tay chăm chút từng món ăn. Đặc biệt hơn, Phạm Kiên - bạn trai kém 11 tuổi của cô cũng từng nhiều lần trổ tài vào bếp nấu ăn cho cô. Những mâm cơm nhà của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên luôn khiến dân tình rần rần “thả tim”.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng

Trên TikTok, những video Diệp Lâm Anh nấu nướng, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa từng liên tục nhận về hàng triệu lượt xem. Đặc biệt, các mâm cơm cô tự chuẩn bị khiến nhiều người bất ngờ bởi không quá cầu kỳ nhưng món nào cũng được làm gọn gàng, bày biện đẹp mắt.

Có những bữa cơm mang đậm không khí gia đình với gà luộc, nem, giò, tôm khô củ kiệu; cũng có những bữa ăn đãi bạn được làm phong phú hơn với gà xào sả ớt, món nướng, canh hay các món ăn theo hướng healthy. Hay thỉnh thoảng, cô sẽ nấu những món ăn đậm nét Hà Nội như bún ốc, bún riêu, bún sườn,... Tất cả đều được làm chỉn chu, đẹp mắt như ngoài hàng.

Bởi Diệp Lâm Anh không chỉ nấu mà còn chăm chút phần trình bày, từ việc tỉa hoa cà rốt để trang trí đĩa nem đến rắc lá chanh lên đĩa gà sau khi chặt. Ngoài ra, cô cũng liên tục “flex” kỹ năng chế biến các món ăn điệu nghệ. Chẳng hạn như chặt gà, bày mâm cỗ, cắm hoa,... đều được Diệp Lâm Anh làm thành thạo khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.

Trong khi đó, Phạm Kiên cũng không đứng ngoài những câu chuyện bếp núc. Nam người mẫu từng tự tay chuẩn bị món ăn cho Diệp Lâm Anh, cho thấy độ đảm đang không kém gì bạn gái. Phạm Kiên có thể nấu các món từ đơn giản như mì tôm đến cầu kỳ hơn là lẩu cá, ốc móng tay xào,...

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng thường xuyên quay video nấu ăn cùng nhau, từ học hỏi cách chế biến đến cùng nhau thưởng thức thành quả. Loạt khoảnh khắc của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên luôn khiến netizen phải bày tỏ sự ngưỡng mộ vì cả hai đều đảm đang, khéo léo trong chuyện bếp núc, nhà cửa.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội, được biết đến với nhiều vai trò trong showbiz, từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, tham gia Cuộc đua kỳ thú, sau đó hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, ca hát và diễn xuất. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Đức Phạm và có hai con. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2022, sau đó cả hai tiếp tục có thời gian tranh chấp về việc chăm sóc con. Đến năm 2023, phán quyết cuối cùng xác định mỗi người nuôi dưỡng một bé.

Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh tập trung nhiều hơn cho công việc và cuộc sống riêng. Cô trở lại với các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh thời trang, livestream bán hàng và xây dựng hình ảnh một phụ nữ độc lập. Trước đó, cô từng chia sẻ rằng việc có nền tảng kinh tế vững vàng để chăm lo cho các con là một trong những động lực khiến mình lao vào công việc sau khi hôn nhân kết thúc.

Song song với công việc, Diệp Lâm Anh dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và hai con. Những khoảnh khắc cô đưa con đi học, cùng các con vui chơi hay chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.

Đời sống hiện tại của Diệp Lâm Anh cũng có thêm nhiều thay đổi về chuyện tình cảm. Năm 2026, cô đã công khai mối quan hệ với người mẫu Phạm Kiên, kém cô 11 tuổi. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trước khi chính thức chia sẻ về mối quan hệ. Song cả hai vẫn giữ tương tác kín đáo, tinh tế nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm đến “nửa kia”.

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