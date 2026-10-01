Việc có thêm phi công đang làm nhiệm vụ trên các chuyến bay là khá bất thường.

Ngày 30/9, một thảm họa kinh hoàng trên không đối với chuyến bay hướng về Tel Aviv, Israel đã được ngăn chặn thành công, khi các hành khách và phi hành đoàn đã dũng cảm lao vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Chuyến bay của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv sau đó đã chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út sau khi phát tín hiệu khẩn cấp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, một phi công (cơ phó) đã dùng dao đâm phi công còn lại (cơ trưởng) và tìm cách làm máy bay rơi.

Mặc dù bị thương, cơ trưởng bị tấn công - được xác định là Đại úy Smit Machchhar - đã chống trả và "đã ngăn chặn được một thảm họa tương tự như vụ 11/9". Một hành khách mô tả cách ông đã siết cổ kẻ tấn công trước khi nắm lấy cần điều khiển máy bay để ổn định chuyến bay.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai là người cuối cùng đã hạ cánh thành công máy bay.

Assaf Rajuan, một trong những hành khách đã xông vào buồng lái để ngăn chặn vụ tấn công, đang nói chuyện với nhóm phóng viên truyền hình tại sân bay Ben Gurion ở Tzafria, Israel vào ngày 30 tháng 9. Ảnh: Erik Marmor/Getty Images

Trước đó, CNN nhận được thông tin từ Flydubai rằng các thành viên phi hành đoàn đang làm nhiệm vụ đã hạ cánh thành công chuyến bay chuyển hướng đến Israel xuống Ả Rập Xê Út sau vụ nghi ngờ cướp máy bay xảy ra.

Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết máy bay đã được "các thành viên phi hành đoàn Flydubai đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay đó điều khiển thành công, chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk."

Theo hãng hàng không hàng đầu của Ả Rập Xê Út, hậu quả của vụ xô xát trong buồng lái là cả cơ trưởng và cơ phó của máy bay đều bị thương.

Tuy nhiên, chi tiết về người đã hạ cánh chiếc máy bay vẫn chưa rõ ràng.

Một hành khách, Almog Itali, cho biết hai "phi công dự bị" lẽ ra phải điều khiển chuyến bay tiếp theo đã hạ cánh máy bay, theo một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên BBC và được hãng thông tấn PA Media của Anh trích dẫn.

Trong một đoạn video được dịch lại, Itali nói: “Có hai phi công ở phía trước, một người đã đâm người kia, và có hai phi công dự bị lẽ ra sẽ điều khiển chuyến bay tiếp.” Hai phi công dự bị đã ổn định máy bay và hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út, Itali cho biết.

Vậy, việc có “phi công dự bị” trên máy bay phổ biến đến mức nào?

David Soucie, một nhà phân tích an toàn hàng không của CNN, cho biết việc có thêm phi công đang làm nhiệm vụ trên các chuyến bay là khá bất thường “trừ khi họ được điều chuyển đến các chuyến bay khác”. Trong trường hợp đó, các phi công thường đang trong thời gian nghỉ.

Trong khi đó, chuyên gia hàng không Alan Diehl, cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết các thành viên khác trong phi hành đoàn, như tiếp viên, đôi khi cũng có thể sở hữu bằng lái máy bay tư nhân.

Ông Diehl cũng nói thêm rằng "việc một hoặc nhiều hành khách thường xuyên trên máy bay có kinh nghiệm đào tạo phi công là điều khá phổ biến".

CNN đã liên hệ với Flydubai để làm rõ thêm thông tin.

Nguồn: CNN