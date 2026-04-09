Ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ sở kinh doanh thực phẩm của ông Nguyễn Văn Thành. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)

Cụ thể, cơ sở này đã ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; không có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh; thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Ngoài ra, khu vực bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín không được bố trí riêng biệt; nơi chế biến, bảo quản thực phẩm xuất hiện côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hòa Bình bày tỏ lo ngại về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn bán trú. Sự việc bắt đầu khi nhà trường nhờ phụ huynh mang thịt lợn đi xay do mất điện. Trong quá trình này, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường của thực phẩm.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh phản ánh với Ban Giám hiệu trường này nhưng hiệu trưởng nhà trường khẳng định thịt không có vấn đề gì. Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường còn nấu ăn, nếm thịt trước mặt cha mẹ học sinh để chứng minh thịt an toàn.

Phụ huynh phát hiện thịt lợn đưa vào bữa ăn bán trú có màu sắc bất thường.

Tuy nhiên, nghi ngờ thịt không đảm bảo chất lượng, phụ huynh trường mầm non góp tiền và tự mang mẫu thịt lợn đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu thực phẩm cho thấy, một mẫu có 3 chỉ tiêu vi sinh dương tính gồm vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cũng liên quan đến sự việc trên, sáng 8/4, UBND xã Văn Lăng tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình.

Tại hội nghị, ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt lợn sử dụng tại trường dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác điều tra.