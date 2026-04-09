86 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Đắk Lắk: Rau, dăm bông nhiễm vi khuẩn

MINH MINH |

Vụ 86 người ngộ độc tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) được xác định do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella trong rau và dăm bông, chủ cơ sở bị đề xuất xử phạt hành chính.

Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Theo báo cáo, ngày 27/3, tiệm bánh mì Quốc Hùng trên địa bàn xã Ea Drăng bán khoảng 300 ổ bánh mì cho người dân. Đến tối cùng ngày, ngành y tế ghi nhận những trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

86 Người nhập viện vì bánh mì nhiễm Salmonella ở Đắk Lắk , nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Một bệnh nhân được điều trị tai bệnh viện sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân có biểu hiện điển hình như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Số ca mắc tiếp tục tăng trong những ngày sau đó. Đến ngày 1/4, tổng số trường hợp nhập viện điều trị được ghi nhận là 86 người. May mắn, vụ việc không ghi nhận trường hợp tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, trong 10 mẫu bệnh phẩm được lấy, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Đối với các mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện 2 mẫu (gồm rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp, đồng thời 1 mẫu rau khác nhiễm vi khuẩn Escherichia coli (E.coli).

Từ các kết quả trên, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là do bánh mì tại tiệm Quốc Hùng bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Quốc Hùng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Mức xử phạt dự kiến là 80 triệu đồng.

Hiện, ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các bệnh nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

