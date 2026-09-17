HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ sở điện hạt nhân 'độc nhất vô nhị' ở châu Phi gặp nạn: Bị xác hàng nghìn con cá mòi 'tấn công'

Trang Ly
|

Sự việc xảy ra tại nước nào?

Một hiện tượng sinh học chưa từng có tiền lệ đang diễn ra ngoài khơi Nam Phi, nơi hàng nghìn con cá mòi chết hàng loạt rồi trôi dạt vào bờ vào cuối tháng 8/2026.

Sự cố này không chỉ khiến giới chuyên gia thuộc Cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi điên đầu giải mã mà còn bất ngờ “giáng” một đòn vào hệ thống an ninh năng lượng nước này, khi sóng xác cá khổng lồ đang làm tắc nghẽn đường dẫn nước làm mát và buộc Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Koeberg phải giảm công suất 50%, tờ Independent (Anh) thông tin.

Quan trọng hơn, sự cố xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Tổ máy số 2 của Nhà máy Koeberg đã ngừng hoạt động để bảo trì. Do đó, việc giảm sản lượng từ Tổ máy số 1 đã tạm thời làm giảm thêm đóng góp của điện hạt nhân vào lưới điện quốc gia.

Koeberg là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động trên lục địa châu Phi.

Điện hạt nhân Koeberg 'độc nhất vô nhị' ở châu Phi gặp nạn: Bị xác hàng nghìn con cá mòi 'tấn công' - Ảnh 1.

Sự việc đang khiến các nhà chức trách Nam Phi đau đầu. Ảnh: RE

Nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt cho cá mòi Nam Phi

Cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường (DFFE) đã xác nhận sự hiện diện của vật liệu di truyền virus herpes cá mòi (PHV) trong các mẫu cá mòi. Cục này nhấn mạnh rằng vai trò của virus trong các trường hợp cá chết vẫn đang được điều tra.

TIN LIÊN QUAN

"Virus PHV được phát hiện ở cả cá mòi chết và ở nồng độ thấp hơn trong một số cá mòi có vẻ khỏe mạnh", DFFE cho biết trong bản cập nhật điều tra mới nhất.

Mặc dù PHV được coi là một manh mối quan trọng, nhưng các nhà chức trách vẫn thận trọng về vai trò chính xác của nó trong các vụ chết hàng loạt.

Các nhà khoa học cũng đang điều tra các tác nhân gây căng thẳng môi trường, bao gồm tảo độc hại, nồng độ oxy thấp và các điều kiện bất thường của đại dương. Thành phố Cape Town cho biết các đội dọn dẹp đang thu gom cá mòi chết giữa Silwerstroomstrand và Milnerton.

Sự cố gây gián đoạn công trình điện hạt nhân duy nhất của châu Phi

Sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng điện sạch của Nhà máy điện hạt nhân Koeberg của Nam Phi, vốn là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động trên lục địa châu Phi.

Công ty điện lực nhà nước Nam Phi Eskom - đơn vị quản lý nhà máy này cho biết, họ buộc phải cắt giảm một nửa sản lượng của Tổ máy số 1. Với 2 lò phản ứng, nhà máy này chiếm khoảng 5% tổng sản lượng điện của cả nước.

Điện hạt nhân Koeberg 'độc nhất vô nhị' ở châu Phi gặp nạn: Bị xác hàng nghìn con cá mòi 'tấn công' - Ảnh 3.

Việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Koeberg bắt đầu vào những năm 1970 và nhà máy đi vào hoạt động năm 1984. Ảnh: Eskom

ĐỌC THÊM

Tuy nhiên, Eskom đã cho biết sự gián đoạn do cá mòi gây ra chỉ là tạm thời. Dự kiến đơn vị vận hành sẽ dọn dẹp và làm sạch khu vực lấy nước biển, cho phép hệ thống làm mát hoạt động bình thường trở lại và lò phản ứng tiếp tục sản xuất hết công suất.

Tuy nhiên, sự việc này vẫn làm nổi bật tính dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trước các sự kiện môi trường khó lường.

Nhà máy điện hạt nhân Koeberg sử dụng thiết kế lò phản ứng nước áp lực (PWR). Nó sở hữu các tổ máy phát điện tuabin lớn nhất ở Nam bán cầu (mỗi tổ máy có công suất 920MW) và là nhà máy điện hạt nhân nằm ở vị trí cực nam nhất trên thế giới.

Nguồn: Independent

Tags

Koeberg

nhà máy Koeberg

hạt nhân châu Phi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại