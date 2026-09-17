Sự việc xảy ra tại nước nào?

Một hiện tượng sinh học chưa từng có tiền lệ đang diễn ra ngoài khơi Nam Phi, nơi hàng nghìn con cá mòi chết hàng loạt rồi trôi dạt vào bờ vào cuối tháng 8/2026.

Sự cố này không chỉ khiến giới chuyên gia thuộc Cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi điên đầu giải mã mà còn bất ngờ “giáng” một đòn vào hệ thống an ninh năng lượng nước này, khi sóng xác cá khổng lồ đang làm tắc nghẽn đường dẫn nước làm mát và buộc Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Koeberg phải giảm công suất 50%, tờ Independent (Anh) thông tin.

Quan trọng hơn, sự cố xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Tổ máy số 2 của Nhà máy Koeberg đã ngừng hoạt động để bảo trì. Do đó, việc giảm sản lượng từ Tổ máy số 1 đã tạm thời làm giảm thêm đóng góp của điện hạt nhân vào lưới điện quốc gia.

Koeberg là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động trên lục địa châu Phi.

Sự việc đang khiến các nhà chức trách Nam Phi đau đầu. Ảnh: RE

Nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt cho cá mòi Nam Phi

Cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường (DFFE) đã xác nhận sự hiện diện của vật liệu di truyền virus herpes cá mòi (PHV) trong các mẫu cá mòi. Cục này nhấn mạnh rằng vai trò của virus trong các trường hợp cá chết vẫn đang được điều tra.

"Virus PHV được phát hiện ở cả cá mòi chết và ở nồng độ thấp hơn trong một số cá mòi có vẻ khỏe mạnh", DFFE cho biết trong bản cập nhật điều tra mới nhất.

Mặc dù PHV được coi là một manh mối quan trọng, nhưng các nhà chức trách vẫn thận trọng về vai trò chính xác của nó trong các vụ chết hàng loạt.

Các nhà khoa học cũng đang điều tra các tác nhân gây căng thẳng môi trường, bao gồm tảo độc hại, nồng độ oxy thấp và các điều kiện bất thường của đại dương. Thành phố Cape Town cho biết các đội dọn dẹp đang thu gom cá mòi chết giữa Silwerstroomstrand và Milnerton.

Sự cố gây gián đoạn công trình điện hạt nhân duy nhất của châu Phi

Sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng điện sạch của Nhà máy điện hạt nhân Koeberg của Nam Phi, vốn là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động trên lục địa châu Phi.

Công ty điện lực nhà nước Nam Phi Eskom - đơn vị quản lý nhà máy này cho biết, họ buộc phải cắt giảm một nửa sản lượng của Tổ máy số 1. Với 2 lò phản ứng, nhà máy này chiếm khoảng 5% tổng sản lượng điện của cả nước.

Việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Koeberg bắt đầu vào những năm 1970 và nhà máy đi vào hoạt động năm 1984. Ảnh: Eskom

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Tuy nhiên, Eskom đã cho biết sự gián đoạn do cá mòi gây ra chỉ là tạm thời. Dự kiến đơn vị vận hành sẽ dọn dẹp và làm sạch khu vực lấy nước biển, cho phép hệ thống làm mát hoạt động bình thường trở lại và lò phản ứng tiếp tục sản xuất hết công suất.

Tuy nhiên, sự việc này vẫn làm nổi bật tính dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trước các sự kiện môi trường khó lường.

Nhà máy điện hạt nhân Koeberg sử dụng thiết kế lò phản ứng nước áp lực (PWR). Nó sở hữu các tổ máy phát điện tuabin lớn nhất ở Nam bán cầu (mỗi tổ máy có công suất 920MW) và là nhà máy điện hạt nhân nằm ở vị trí cực nam nhất trên thế giới.

Nguồn: Independent