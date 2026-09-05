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Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới, toàn bộ người nộp thuế cần nắm rõ

Hà Giang
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Người nộp thuế cần chú ý thông báo sau đây.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Mới đây, Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cục Thuế vừa thực hiện nâng cấp website, bổ sung chức năng Công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 05, 06, nhằm giúp người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu.

Cụ thể, việc tra cứu thông tin người nộp thuế ở trạng thái 03, 05, 06 trên website của Cục Thuế được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Thuế tại đường link: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Bước 2: Chọn mục Dịch vụ công

Bước 3: Chọn mục Công khai thông tin NNT trạng thái 03,05,06

- Ảnh 2.

Cục Thuế bổ sung chức năng công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 05, 06. Ảnh chụp màn hình

Bước 4: Người nộp thuế nhập Mã số thuế cần tra cứu và nhập Mã captcha đúng. Sau đó chọn Tìm kiếm

- Ảnh 3.

Màn hình tra cứu thông tin người nộp thuế trạng thái 03,05,06. Ảnh màn hình

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Người nộp thuế tiến hành xem thông tin Kết quả tra cứu mã số thuế ở bảng Kết quả tra cứu. Thuế tỉnh Khánh Hoà thông tin, trong trường hợp mã số thuế có trạng thái công khai 06 và chỉ có 01 người đại diện pháp luật, màn hình sẽ hiển thị thông tin ở cột: Tên NDDPL/Chủ HKD, Số giấy tờ và Vai trò.

Trong trường hợp mã số thuế hiển thị trạng thái 03 và 05, màn hình sẽ không hiển thị dữ liệu ở các cột này.

- Ảnh 4.

Thông tin tra cứu người nộp thuế ở trạng thái 06 (trên) và 03 (dưới). Ảnh màn hình

Người nộp thuế có thể chọn phần Xem chi tiết ở các cột Tên NDDPL/Chủ HKD, Số giấy tờ và Vai trò khi mã số thuế có trạng thái công khai 06 và có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Khi chọn phần này, website sẽ hiển thị thông tin chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Bước 5: Các trường hợp tra cứu mã số thuế có thông báo lỗi khác

Thuế tỉnh Khánh Hoà lưu ý, khi tra cứu mã số thuế không có trạng thái 03,05,06, màn hình sẽ hiển thị bảng kết quả thông báo "Mã số thuế không có lịch sử công khai các trạng thái 03,05,06".

Nếu mã số thuế không tồn tại, màn hình sẽ hiển thị thông báo "Mã số thuế không tồn tại".

- Ảnh 5.

Màn hình mã số thuế không có lịch sử công khai ở trạng thái 03,05,06 và mã số thuế không tồn tại. Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hoà

Thuế tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh, việc công khai tính năng này giúp minh bạch thông tin và hỗ trợ người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng pháp lý nhanh chóng, chính xác.

Trong trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, Người nộp thuế vui lòng liên hệ Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

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Tags

Cục Thuế

tỉnh Khánh Hòa

người nộp thuế

mã số thuế

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thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

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