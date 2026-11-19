Các cá nhân có tên sau cần chú ý thông báo từ cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ

Ngày 18/11, Thuế TP. Huế đã đăng tải Thông báo của các cơ quan Thuế cơ sở, gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Tất cả các cá nhân trong Thông báo đều là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp.

Danh sách được tổng hợp như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh Tổ chức/doanh nghiệp Lý do bị tạm hoãn xuất cảnh Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh



Nguyễn Thị Lý Doanh nghiệp tư nhân Nhà nghỉ REMY Là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế



Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 12/11/2026 tại Thuế cơ sở 1 thành phố Huế: 2.058.514 đồng Từ ngày 13/11/2026 Lê Hoài Lộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hoàng Lộc Car Là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế



Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 12/11/2026 tại Thuế cơ sở 1 thành phố Huế: 2.000.000 đồng Từ ngày 13/11/2026 Tạ Thị Thanh Xuân Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Cát Tiên Là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế



Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 16/11/2026 tại Thuế cơ sở 3 thành phố Huế: 122.045.543 đồng Từ ngày 16/11/2026 Trần Viết Dũng Công ty TNHH Hưng Thịnh Đế Vương Là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế



Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 12/11/2026 tại Thuế cơ sở 3 thành phố Huế: 23.426.100 đồng Từ ngày 12/11/2026

Cần lưu ý, số tiền các tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế được ghi trong các Thông báo chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, cơ quan Thuế lưu ý các tổ chức/doanh nghiệp cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế; thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ (để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh) hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Cục Thuế cho biết, theo số liệu lũy kế từ thời điểm Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (có hiệu lực từ 01/7/2007) đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Riêng đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Theo khuyến cáo từ Cục Thuế, để hạn chế nguy cơ bị gián đoạn kế hoạch xuất cảnh, các cá nhân cần chủ động kiểm tra thông tin về tạm hoãn xuất cảnh qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:﻿

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế tại địa chỉ: ﻿ https://gdt.gov.vn/wps/portal/...

Bước 2: Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo tạm hoãn/gia hạn tạm hoãn/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tra cứu thông báo sẽ tạm hoãn xuất cả của Cục Thuế tại địa chỉ: https://gdt.gov.vn/wps/portal/...

Bước 2: ﻿Nhập thông tin về người nộp thuế và điền mã xác nhận

Bước 3: Ấn nút Tìm kiếm và xem kết quả tra cứu về thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh từ thông tin người nộp thuế đã được điền

Bên cạnh đó, các cá nhân có thể tra cứu thông tin về xuất cảnh trên ứng dụng eTax Mobile, sau khi đã tải ứng dụng trên App Store (dành cho iOS) hoặc CH Play (dành cho thiết bị Android).