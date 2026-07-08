Cơ quan thuế đưa thông báo quan trọng về ứng dụng eTax Mobile

Theo Cơ quan Thuế, người nộp thuế cần khai thác hiệu quả các tiện ích, đặc biệt là chức năng tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngày 1/7, Thuế TP. Huế đã thông tin về lợi ích khi sử dụng eTax Mobile và hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng. Theo đó, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua ngành Thuế đã triển khai ứng dụng eTax Mobile với nhiều tiện ích, cho phép người sử dụng mọi lúc, mọi nơi.



Lợi ích khi sử dụng eTax Mobile

Tiện lợi, tiết kiệm thời gian: Người nộp thuế có thể tra cứu, khai báo, nộp thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Dễ dàng quản lý nghĩa vụ thuế: Ứng dụng giúp cá nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo dõi chi tiết các khoản thuế phải nộp, tình trạng hồ sơ thuế, thông báo xử lý hồ sơ và các nghĩa vụ tài chính liên quan một cách minh bạch và nhanh chóng.

Tăng cường minh bạch và chính xác: eTax Mobile cung cấp các công cụ tra cứu thông tin thuế, người phụ thuộc, công cụ tính thuế thu nhập cá nhân giúp người nộp thuế chủ động kiểm tra và tránh sai sót trong kê khai, quyết toán thuế; theo dõi nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế, tiếp nhận thông báo từ cơ quan thuế, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng trái phép mã số thuế hoặc kê khai khống thu nhập; xử lý khoản nộp thừa hoặc nộp thay khi phát sinh nghĩa vụ.

Bảo mật thông tin an toàn: Hệ thống được xây dựng với các biện pháp bảo mật hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và dữ liệu giao dịch của người dùng.

Hỗ trợ công tác quản lý thuế: Ứng dụng hỗ trợ cơ quan thuế trong việc quản lý, theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp, đồng thời giúp công khai thông tin số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ cư trú, địa bàn kinh doanh, tài khoản ngân hàng,... theo đúng quy định pháp luật. Cho phép cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế; đồng thời hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID mức 2).

Cập nhật liên tục, nâng cao trải nghiệm người dùng: eTax Mobile được cập nhật thường xuyên với các tính năng mới, giao diện thân thiện, giúp người dùng dễ thao tác và nhận được sự hỗ trợ tối ưu.

Cách cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile

Để cài đặt ứng dụng, với hệ điều hành iOS (phiên bản từ 9.0 trở lên), người nộp thuế truy cập vào App Store, nhập từ khóa tìm kiếm "eTax Mobile" sau đó chọn Cài đặt. Đối với hệ điều hành Android (phiên bản từ 4.0 trở lên), người nộp thuế truy cập vào Google Play, nhập từ khóa tìm kiếm "eTax Mobile" sau đó chọn Cài đặt.

Cần lưu ý, người nộp thuế chọn đúng ứng dụng do Cục Thuế phát hành để tránh bị lợi dụng và đánh cắp thông tin.

Việc đăng nhập có thể thực hiện bằng 2 cách:

- Cách 1: Đăng nhập qua tài khoản được cấp trên ứng dụng eTax Mobile bằng cách điền thông tin số CCCD, mật khẩu.

- Cách 2: Chọn "Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử" nếu đã có tài khoản VNeID và màn hình sẽ tự động chuyển sang giao diện ứng dụng VNeID để đăng nhập. Cơ quan thuế khuyến khích người dùng sử dụng cách này để đăng nhập mà không cần phải đăng ký tài khoản điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công, người nộp thuế kiểm tra thông tin và cập nhật lại số điện thoại và Email để đồng bộ với thông tin cá nhân của mình.

Giao diện eTax Mobile sau đó sẽ hiển thị 2 phân hệ: Chức năng hay dùng và Danh sách nhóm dịch vụ. Đồng thời, giao diện cũng hiện thị thêm một "Trợ lý ảo eTax" xuất hiện ngay góc trên màn hình di động, có thể giải đáp mọi thông tin về thuế của người nộp thuế.

Thuế TP. Huế đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các ban ngành trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân trong gia đình và nhân dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động thông minh.

Người nộp thuế cần khai thác hiệu quả các tiện ích, đặc biệt là chức năng tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế; qua đó góp phần hoàn thiện ứng dụng thông qua ý kiến phản hồi của người sử dụng.