Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng về mã số thuế, cá nhân và hộ kinh doanh trên cả nước cần nắm được

Ngày 19/6, Thuế tỉnh Tuyên Quang có lưu ý tới người dân về việc chuyển đổi số định danh cá nhân làm mã số thuế. Cơ quan Thuế cho biết, đây là bước cải cách quan trọng nhằm đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Những điểm cần lưu ý về việc chuyển đổi số định danh cá nhân làm mã số thuế



Căn cứ Điều 39 Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế, người nộp thuế cần lưu ý các thông tin sau:

- Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tích hợp các mã số thuế có thông tin khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

- Đối với các mã số thuế có thông tin chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (có trạng thái 10 "MST chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân"), người nộp thuế cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật số định danh cá nhân cho các mã số thuế này. Thủ tục được thực hiện như sau:

Trường hợp cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục: Lập hồ sơ thay đổi thông tin đối với mã số thuế chưa khớp của cá nhân hoặc người phụ thuộc (theo mẫu 08-MST hoặc mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC) nộp đến Thuế cơ sở quản lý trực tiếp hoặc Thuế cơ sở nơi cá nhân thường trú hoặc tạm trú đối với cá nhân không kinh doanh.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đối với mã số thuế chưa khớp của cá nhân và người phụ thuộc, cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin (theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC) nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp mã số thuế ở trạng thái 10 như trên là mã số của hộ kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và mẫu biểu quy định theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC. Thông tin khi được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật sẽ được đồng bộ sang Hệ thống thông tin quản lý thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

- Đối với mã số thuế đã hoàn thành việc cập nhật thông tin số định danh cá nhân khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan Thuế sẽ không yêu cầu người nộp thuế thực hiện thủ tục đóng các mã số thuế đã cấp.

- Sau khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân, các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân tiếp tục được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân.

Phương thức nộp hồ sơ đến cơ quan thuế đối với cá nhân

Thuế tỉnh Tuyên Quang đã có lưu ý về việc thực hiện chuyển đổi số định danh cá nhân làm mã số thuế (Ảnh minh hoạ, Nguồn: Internet)

Trong trường hợp cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục với cơ quan thuế thì thực hiện bằng phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Trường hợp thực hiện bằng phương thức điện tử: Nếu mã số thuế có thông tin chưa khớp đã đăng ký tài khoản thuế điện tử, cá nhân thực hiện đăng nhập vào Etax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ( https://dichvucong.mof.gov.vn ) bằng tài khoản thuế điện tử của mã số thuế này để nộp hồ sơ.

Nếu mã số thuế có thông tin chưa khớp chưa đăng ký tài khoản thuế điện tử: Cá nhân thực hiện đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho mã số thuế này theo quy định tại theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 46/2024/TT-BTC). Sau khi được cấp và kích hoạt tài khoản thuế điện từ, cá nhân thực hiện đăng nhập vào Etax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.mof.gov.vn) bằng tài khoản thuế điện tử của mã số thuế này để nộp hồ sơ.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua bưu chính: Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (https://dichvucong.mof.gov.vn), hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-СР.

Cập nhật số định danh cá nhân trong trường hợp MST của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ở trạng thái "Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký"

Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, khi hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh, vai trò là mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh bị chấm dứt hiệu lực, còn vai trò là mã số thuế của cá nhân vẫn tồn tại theo suốt cuộc đời để thực hiện các nghĩa vụ thuế không phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Trường hợp mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị cơ quan thuế thông báo và cập nhật trạng thái "Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" (theo địa chỉ đăng ký hoạt động kinh doanh), chủ hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện cập nhật số định danh cá nhân với vai trò là mã số thuế của cá nhân.

Việc cập nhật được thực hiện theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TTBTC, nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cần lưu ý, chỉ khai thay đổi thông tin đề đảm bảo khớp đúng với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm: số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, họ và tên của chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; không khai thay đổi thông tin của địa điểm kinh doanh đã bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trên cơ sở hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan Thuế thực hiện cập nhật thông tin số định danh của cá nhân là chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định.

Việc cập nhật số định dạnh cá nhân không làm thay đổi trạng thái "Không hoạt động tại địa chí đã đăng ký" đối với mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Do đó, vẫn phải thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa đơn theo quy định, hoặc làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn hoạt động kinh doanh.

Hà Giang