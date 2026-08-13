Cơ quan chức năng triệu tập xử lý nam diễn viên M.H SN 1997 vì đoạn video hơn chục giây

Công chúng đã báo cáo hành vi vi phạm của nam diễn viên gen Z điển trai này với cơ quan chức năng.

Theo tờ QQ, Hầu Minh Hạo gần đây trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đoạn video dài hơn chục giây ghi lại cảnh nam diễn viên thò người ra khỏi cửa sổ xe để vẫy tay chào người hâm mộ đứng bên đường, được lan truyền khắp MXH. Hành động nguy hiểm và vi phạm luật giao thông đường bộ này của mỹ nam gen Z hứng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Không ít người đã phản ánh vụ việc của Hầu Minh Hạo với Công an thành phố Vĩnh Khang (Trung Quốc) và yêu cầu họ vào cuộc xử lý.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Đội quản lý giao thông Đồn Long Sơn thuộc Công an thành phố Vĩnh Khang (Chiết Giang, Trung Quốc) đã vào cuộc xác minh. Hầu Minh Hạo được cho biết có hành vi gây mất an toàn giao thông đường bộ tại khu vực Vĩnh Khang (Chiết Giang, Trung Quốc) vào ngày 2/8. Cơ quan chức năng đã triệu tập nam diễn viên sinh năm 1997 và tài xế riêng lên làm việc. Do vi phạm lần đầu và chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, Đội quản lý giao thông Đồn Long Sơn chỉ xử lý với hình thức nhắc nhở, yêu cầu Hầu Minh Hạo và tài xế riêng ký cam kết chấp hành quy tắc di chuyển an toàn văn minh, tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, cả hai còn phải tham dự 1 lớp tuyên truyền, giáo dục về các quy định an toàn giao thông. Hiện, Hầu Minh Hạo vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Hình ảnh cắt ra từ video Hầu Minh Hạo thò cả nửa người ra khỏi cửa xe ô tô đang chạy trên đường để vẫy tay chào fan. Hành động của anh đã bị báo cáo với cơ quan chức năng. Ảnh: Sina.

Nam diễn viên gen Z đã bị cơ quan chức năng triệu tập xử lý. Hầu Minh Hạo và tài xế đã được tuyên truyền, giáo dục về các quy định an toàn giao thông, đồng thời phải ký cam kết chấp hành quy tắc di chuyển an toàn và văn minh. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, khi nhìn thấy fan chờ đợi mình ở sân bay hay bên ngoài trường quay, các nghệ sĩ thường muốn đáp lại bằng một lời chào hay cái vẫy tay. Tuy nhiên, khi phương tiện đang di chuyển, việc thò người ra ngoài cửa sổ xe như Hầu Minh Hạo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tình hình giao thông trên đường luôn thay đổi rất nhanh. Xe cộ xung quanh, tình trạng mặt đường hay những tình huống bất ngờ đều có thể dẫn đến những rủi ro không thể lường trước. Một hành động tưởng chừng bình thường của Hầu Minh Hạo, nếu chẳng may xảy ra sự cố, hậu quả có thể không phải chỉ một câu “không ngờ lại xảy ra” là có thể gánh chịu.

Hơn nữa, nam diễn viên là người của công chúng, mọi hành động của anh đều nhận được sự chú ý lớn. Nếu một người bình thường thực hiện hành vi tương tự, phạm vi ảnh hưởng có thể không quá rộng. Nhưng nghệ sĩ thì khác. Họ sở hữu lượng người hâm mộ lớn, trong đó có không ít khán giả trẻ. Do đó, một số hành động của thần tượng có thể vô tình trở thành hành vi để fan học theo. Vì thế, bên cạnh việc tận hưởng sức ảnh hưởng mà sự nổi tiếng mang lại, truyền thông Trung Quốc cho rằng Hầu Minh Hạo với tư cách người của công chúng cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.

Hầu Minh Hạo bị truyền thông Trung Quốc phê bình. Ảnh: Sina.

Hầu Minh Hạo sinh năm 1997. Anh từng tham gia các phim như Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế, Sống Không Dũng Cảm, Uổng Phí Thanh Xuân, Hàn Võ Ký, Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió... Nam diễn viên sinh năm 1997 được các nhà sản xuất ưu ái, đáng tiếc đến nay Hầu Minh Hạo vẫn chưa tìm được nhân vật để đời. Dù vậy, anh vẫn có lượng fan đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai, đẹp không góc chết.

Hầu Minh Hạo đẹp trai, nhưng sự nghiệp vẫn giậm chân tại chỗ không thể phất lên hàng ngũ sao hạng A. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, QQ