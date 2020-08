Cơ quan An ninh Liên bang Nga phá vỡ âm mưu bắt cóc của tình báo Ukraine

Vào sáng ngày hôm nay (20/8), Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo họ đã ngăn chặn thành công một âm mưu bắt cóc của tình báo Ukraine diễn ra trên lãnh thổ Nga. FSB đã tiến hành bắt giữ 5 công dân Nga và 2 công dân Ukraine có liên quan tới vụ việc.

Ảnh minh hoạ: FSB tiếp tục thành công khi đối đầu với tình báo Ukraina. (Ảnh: RIA Novosti)

Nhóm người bị bắt nhận chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan an ninh Ukraine với mục tiêu bắt cóc một lãnh đạo của lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và sau khi thành công sẽ bí mật đưa người bị bắt cóc tới Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết thêm Trưởng phòng phản gián thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Rusnak và Giám đốc Cục phản gián số 5 A. Poklad là những người trực tiếp chỉ đạo kế hoạch lần này. Nhiệm vụ bắt cóc được treo thưởng 200.00 USD và đã chi trả trước cho nhóm thực hiện 50.000 USD.

Kết quả điều tra của FSB đã phát hiện ra nhóm người bị bắt giữ còn có liên quan mật thiết tới một số vụ bắt cóc và giết hại công dân Nga khác theo chỉ đạo từ tình báo Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga lưu ý rằng lực lượng tình báo Ukraine đang chuẩn bị tiến hành một số vụ bắt cóc và ám sát công dân Nga trong thời gian tới, và FSB sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và an toàn của công dân Nga.

Đây không phải lần đầu trong năm nay hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Nga của tình báo Ukraina bị FSB ngăn chặn. Mới đây nhất, vào ngày 15/4, một nhóm điệp viên Ukraine đã bị bắt giữ tại Crimea khi âm mưu tổ chức khủng bố và đánh cắp thông tin bí mật quốc gia của Nga.