Cơ phó hãng hàng không Flydubai giải thích lý do tấn công cơ trưởng

Cơ phó của chuyến bay FZ1073 thuộc hãng hãng không Flydubai mới đây đã giải thích lý do tại sao anh ta tấn công cơ trưởng.

Máy bay của hãng hàng không Flydubai của UAE.

Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, trong quá trình thẩm vấn, cơ phó cho biết, anh ta đã lên kế hoạch điều khiển máy bay bị cướp đến Tel Aviv và hạ cánh xuống nhà ga sân bay Ben Gurion.

Theo kênh truyền hình, người này đã nói như vậy để giải thích lý do tại sao anh ta tấn công cơ trưởng của chuyến bay FZ1073, phi công người Ấn Độ Smit Machchhar, khi máy bay đang bay qua Jordan gần biên giới Israel.

Cơ phó cho biết, anh ta đã lên kế hoạch tiếp cận hạ cánh xuống Israel "một cách bình thường", và vào giây phút cuối cùng, khi không thể chặn máy bay lại, anh ta đã chuyển hướng và đâm máy bay vào nhà ga sân bay Ben Gurion.

Chỉ nhờ hành động của cơ trưởng Machchar, người dù bị thương vẫn cố gắng mở cửa buồng lái, mà kế hoạch của cơ phó mới bị phá vỡ, kênh truyền hình cho biết.

Ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia, sau một sự cố an ninh.

Ngày 1/10, Bộ Nội vụ Saudi Arabia xác nhận, sự cố này do cơ trưởng bị cơ phó đâm, khiến cả hai người bị thương với mức độ khác nhau.

Cả hai phi công được đưa đến Abu Dhabi với sự hộ tống an ninh của UAE sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, trong khi 6 thành viên phi hành đoàn còn lại đã trở về Dubai an toàn trước đó.

UAE tiếp tục điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh đằng sau vụ việc, bao gồm cả các khía cạnh hoạt động và biện pháp an toàn.