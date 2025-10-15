Cổ phiếu VietJet phi như tên lửa, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cán mốc 4 tỷ USD

Phiên giao dịch sáng ngày 15/10, cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không VietJet đã tăng nhanh chóng lên mức giá 162.800 đồng/cp, tăng 6,75% so với ngày trước đó. VJC đã tăng mạnh 3 phiên liên tục, ghi nhận mức tăng 27% so với đầu tháng 10. Vốn hoá thị trường đạt trên 96.000 tỷ đồng.

Đồng thời, thanh khoản cũng lên trên 2 triệu cổ phiếu/phiên.

Không chỉ có cổ phiếu VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị cũng có đà tăng ấn tượng.



Phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu HDB đã tăng lên mức 33.350 đồng/cp, tăng 2,14% so với ngày trước đó.

Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng﻿.﻿



﻿Hiện, bà Thảo sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet, và thông qua công ty Huong Duong Sunny Investment Co. bà nắm giữ thêm gần 155 triệu cổ phiếu VJC. Tổng giá trị 202,4 triệu cổ phiếu VJC mà bà Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ ước tính gần 33.000 tỷ đồng.



Còn tại HDBank, số cổ phiếu cá nhân do bà Thảo nắm giữ và thông qua CTCP Sovico lên đến khoảng 526,7 triệu cổ phiếu, hiện ước tính giá trị khoảng 17.500 tỷ đồng.﻿



Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang ở mức 4 tỷ USD và là người giàu thứ 994 trên thế giới, tăng thêm so với ngày trước đó là 353 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.