Cổ phiếu nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam"nằm sàn" với thanh khoản cao kỷ lục, gần 4% công ty "đổi chủ"

VN-Index đang trải qua nhịp điều chỉnh khá mạnh kéo theo tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng không tránh khỏi áp lực bán gia tăng, diễn biến kém tích cực so với mặt bằng chung.

Thị giá DGC phiên sáng 16/12 giảm hết biên độ về 86.500 đồng/cp, lùi xuống mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng. Đáng chú ý, có thời điểm lực cung dồn dập khiến lượng cổ phiếu dư bán giá sàn “chất” lên tới hàng triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, thanh khoản của cổ phiếu này cũng gia tăng đột biến. Tính đến hơn 11h10p sáng 16/12, khối lượng khớp lệnh DGC đã đạt khoảng 14,7 triệu cổ phiếu (tương đương 4% lượng cổ phiếu đang lưu hành), qua đó lập kỷ lục thanh khoản kể từ khi niêm yết.

Được biết, Việt Nam hiện có 5 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh phốt pho vàng, tập trung tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, DGC là doanh nghiệp có năng lực sản xuất phốt pho vàng lớn nhất cả nước với tổng công suất thiết kế là 69.800 tấn/năm, chiếm 56% công suất phốt pho vàng cả nước. Ngoài ra, DGC cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu axit photphoric lớn nhất của Việt Nam.

Mới đây, Hóa chất Đức Giang thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/1/2026.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC dự kiến chi trả cho đợt cổ tức này vào khoảng 1.140 tỷ đồng. Mức tạm ứng trên tương đương với kế hoạch chia cổ tức của doanh nghiệp trong hai năm liên tiếp 2023–2024. Trước đó, năm 2022, công ty từng chia cổ tức tiền mặt lên tới 40%, cao hơn kế hoạch ban đầu nhờ kết quả kinh doanh bứt phá.﻿

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/11/2025, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Đây là dự án quy mô lớn hiếm hoi tại khu vực Đức Giang – Việt Hưng, do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đề xuất và Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang – doanh nghiệp con của tập đoàn – trực tiếp triển khai.

Trước đó, vào tháng 10/2025, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4590/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Tổ hợp có diện tích hơn 47.470 m² tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội), gồm 60 căn nhà liền kề, khu chung cư cao tầng 880 căn hộ, trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ – thương mại, thể dục thể thao.

Tổng mức đầu tư ước 4.500 tỷ đồng, toàn bộ bằng vốn tự có của Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 đến 2030.﻿

Về hoạt động kinh doanh , năm 2025, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 3%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu đã đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Biên lợi nhuận gộp có xu hướng thu hẹp, giảm từ 35,3% xuống 33,3%, khiến tốc độ tăng lợi nhuận chậm hơn doanh thu.﻿

Tại thời điểm cuối quý III/2025, vốn chủ sở hữu của DGC đạt 16.011 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần là 3.798 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới 9.042 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 13.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 2.400 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm khoảng 68% tổng tài sản. Riêng trong 9 tháng, khoản tiền gửi mang về cho công ty 447 tỷ đồng tiền lãi, tăng 11% so với cùng kỳ.

