Cổ nhân dặn kỹ: Gia đình có "3 không", vừa tích phúc lành vừa hút tài lộc, người hiểu thấu cả đời an yên, sung túc

Có câu nói rằng: "Gia đình nào tích phúc thì sẽ có phúc nhiều hơn".

Tất cả chúng ta đều mong muốn có một ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp, nơi chúng ta được hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, phước lành không tự nhiên mà có. Những gia đình có phong thủy tốt, tràn đầy phước lành thường có 3 không.

01. Không tức giận

Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có những xung đột, vấn đề và thất bại, những điều đó đều là lẽ thường.

Trước thất bại, có người cười, đứng dậy, phủi bụi và bắt đầu lại, trong khi một số người phàn nàn về bản thân, mất tự tin để tiến về phía trước và không bao giờ hồi phục. Khi trở về nhà, họ sẽ trút hết mọi oán giận lên gia đình. Khi đó, họ có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, những cảm xúc được trút ra lại như lưỡi dao đâm vào tim người thân, khiến họ thất vọng và đau khổ, mọi người đều bị tổn thương.

Nhà là nơi trú ẩn ấm áp chứ không phải là thùng rác cảm xúc. Dù người thân có thể bao dung, nhưng không ai có thể luôn bảo vệ chúng ta. Nếu cứ tiếp tục đem những năng lượng tiêu cực về nhà, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị gia đình bỏ rơi.

Một gia đình có phúc lành không thể tách rời khỏi sự hòa thuận. Những thành viên gia đình có phúc lành biết cách kiểm soát cảm xúc và luôn trở về nhà với nụ cười và tràn đầy năng lượng. Chỉ khi mỗi người đều có thể tự cải thiện bản thân thì cả gia đình mới có thể ngày càng hạnh phúc hơn.

02. Không nuôi dưỡng lòng oán giận

Một người bạn tốt của tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài mười năm và đang cảm thấy rất chán nản.

Hai năm nay, do áp lực công việc và cuộc sống, cãi vã ngày càng nhiều. Cô ấy rất tức giận: "Sao anh lúc nào cũng thế này? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không thay đổi?"

Tất cả những ký ức cũ hiện ra trước mắt cô, và cảm xúc của cô ngay lập tức bùng nổ, cô tuyệt vọng bắt đầu đào bới lại những chuyện cũ, chuyện mới và trút giận lên chồng.

Cuối cùng, cả 2 người đều mệt mỏi. Thật ra giữa họ không hề có thù hận sâu sắc, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật dần dần tích tụ, rồi sau nhiều lần giằng xé, những rạn nứt ngày càng lớn, cuối cùng 2 người chia tay.

Hai người là một gia đình, cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung, đó là sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Tại sao lại để những chuyện nhỏ nhặt khiến không khí gia đình căng thẳng.

Sự oán giận là một điều vô cùng kỳ lạ. Bạn càng nhắc tới, nó càng lớn lên trong tâm trí. Nhưng khi bạn học được cách quên đi, nỗi oán hận sẽ biến mất không dấu vết, mọi người sẽ hòa giải và sống trong hòa thuận. Sống ở hiện tại và vượt qua quá khứ là hướng đi tốt nhất cho một gia đình phước.

03. Không ham muốn

Lòng tham quá mức chính là khởi đầu cho sự suy tàn của một gia đình. Nhiều câu chuyện đã chứng minh điều này.

Một gia đình hòa thuận, nhưng vì muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại một cách nhanh chóng và trở nên giàu có chỉ sau một đêm, người chồng đã bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình và đi chệch hướng.

Kết quả là anh mất hết tiền bạc và nợ nần chồng chất. Người vợ tức giận bỏ đi. Cha mẹ trách móc, cố đi làm việc để trả nợ. Một gia đình êm ấm bỗng chốc tan vỡ.

Lý do khiến một gia đình đứng bên bờ vực sụp đổ là vì họ nhầm lẫn lòng tham với nhu cầu. Lòng tham không có điểm dừng, thỏa mãn được cái này thì sẽ có cái khác. Nếu một người đắm chìm trong danh vọng, tiền tài và dục vọng vật chất, cuối cùng họ sẽ rơi xuống vũng lầy, rồi tan vỡ.

Đối với con người, điều quý giá nhất chính là sự đủ đầy. Một cuộc sống tốt đẹp không nhất thiết phải cần đến nền tảng vật chất vững chắc. Ngay cả với những bữa ăn, thức uống đơn giản, chỉ cần cả gia đình quây quần bên nhau, bao dung lẫn nhau, cũng có thể vô cùng hạnh phúc.

Không tham lam chính là điểm khởi đầu tốt nhất cho một gia đình. Nhà là đích đến trọn đời của mỗi người và là nơi nương tựa vĩnh cửu của gia đình. Hạnh phúc đạt được nhờ sự nỗ lực chung của cả gia đình. Vì vậy, dù ở bất kỳ thời điểm nào, hãy nhớ “3 không”, tránh xa rắc rối và đón nhận hạnh phúc cho cả nhà.

Theo Abolouwang