Cơ ngơi như nghỉ dưỡng tại gia của con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đang làm sếp ở VTV

Nhắc đến những gương mặt dẫn chương trình đời đầu của Đài Truyền hình Việt Nam, MC Diễm Quỳnh là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Cô còn từng được xem là một trong những “hoa khôi” đời đầu của VTV - vừa có nhan sắc, vừa có nền tảng đáng chú ý.

Diễm Quỳnh có tên đầy đủ là Đặng Diễm Quỳnh, sinh năm 1972. Cô từng học chuyên Văn tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó cô đi du học ở Trung Quốc rồi tiếp tục học lên cao học. Diễm Quỳnh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh.

Sau khi về nước, Diễm Quỳnh chọn trở thành MC, biên tập viên của VTV, không theo nghiệp Ngoại giao như truyền thống gia đình.

Được biết, bố của nhà báo Diễm Quỳnh là nhà ngoại giao kỳ cựu Đặng Nghiêm Hoành. Ông từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Anh trai ông Đặng Nghiêm Hoành - tức là bác ruột Diễm Quỳnh - là nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Bái. Ông từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh kiêm nhiệm Canada, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Năm 1996, Diễm Quỳnh đi thử việc tại VTV3 và sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, cô chính thức làm việc tại đây. Sau 30 năm, cô vẫn đang gắn bó với VTV nhưng lui về vị trí quản lý, không còn trực tiếp lên sóng như trước đây.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Diễm Quỳnh còn có tổ ấm viên mãn bên ông xã là kiến trúc sư cùng 2 cô con gái. Chồng MC Diễm Quỳnh là một kiến trúc sư, lớn hơn vợ 4 tuổi, được khen là người phong độ và là người bạn đời luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ. Chính ông xã là người đã hỗ trợ Diễm Quỳnh khi cô bắt đầu sự nghiệp tại VTV.

Trong chương trình "Quán thanh xuân" phát sóng tháng 7/2020, bà Bùi An Ninh - một trong những nữ đạo diễn đầu tiên của Văn nghệ VTV từng chia sẻ về mối nhân duyên của MC Diễm Quỳnh và Đài Truyền hình Việt Nam:

"Một hôm đẹp giời, Quỳnh dẫn chồng đến nhà tôi chơi. Ngồi đúng hai tiếng, chồng nó hỏi đủ thứ chuyện. Tôi mới bảo: 'Thế là anh đi tuyển sếp cho vợ hay đi xin việc cho vợ?'. Chồng Quỳnh bảo: 'Vâng, cháu đi tuyển sếp cho vợ. Ngày mai bọn cháu sẽ từ chối Bộ Ngoại giao, từ chối ĐH Quốc gia, để vợ cháu làm truyền hình với cô'".

Dù kín tiếng về cuộc sống riêng nhưng “cựu Hoa khôi” VTV vẫn thường xuyên chia sẻ về đam mê cỏ cây hoa lá, chăm sóc vườn tược.

Căn nhà của gia đình Diễm Quỳnh tọa lạc ở khu vực Xuân Mai - ngoại thành Hà Nội. Giữa khung cảnh núi non bao quanh, không gian này mang lại cảm giác yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố. Nhìn loạt ảnh cô đăng tải, ai cũng dễ cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, thư thái - cuộc sống nghỉ dưỡng mà ai cũng ao ước.

Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ với nhiều loại cây và hoa. Đặc biệt, vườn của Diễm Quỳnh có rất nhiều hoa hồng. Những nhánh hồng leo vươn dài, trĩu nặng những nụ hoa hồng rực tạo nên một khung cảnh lãng mạn bao quanh lối đi.

Bên cạnh đó, vườn nhà nữ MC còn có vô số loại hoa khác nhau như hoa quỳnh, hoa thanh anh, cỏ hồng, thược dược, hoa lan, cúc họa mi hồng, hoa đuôi cáo,...

