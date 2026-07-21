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Có nên phơi quần áo trong phòng điều hoà?

Phác Thái Anh
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Nhiều người có thói quen phơi quần áo trong phòng điều hòa vì thấy khô nhanh, tiện lợi.

Vào những ngày mưa kéo dài hoặc thời tiết nồm ẩm, nhiều người chọn cách treo quần áo trong phòng đang bật điều hòa để quần áo nhanh khô hơn. Đây là một mẹo khá phổ biến, nhưng liệu có nên áp dụng thường xuyên? Câu trả lời là có thể, nhưng không nên lạm dụng.

Vì sao điều hòa có thể giúp quần áo khô nhanh hơn?

Điều hòa không chỉ có chức năng làm mát mà còn giúp giảm độ ẩm trong không khí. Khi máy hoạt động, hơi nước trong không khí được ngưng tụ và thoát ra ngoài qua đường ống xả. Nhờ đó, môi trường trong phòng khô ráo hơn, tạo điều kiện để hơi nước trong quần áo bay hơi nhanh hơn. Đây cũng là lý do nhiều gia đình lựa chọn phơi quần áo trong phòng điều hòa vào những ngày mưa liên tục hoặc khi thời tiết nồm ẩm khiến quần áo phơi ngoài trời mãi không khô.

Vì sao không nên lạm dụng cách phơi này?

Mặc dù có hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng phơi quần áo trong phòng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu nếu sử dụng thường xuyên. Đầu tiên, khi treo nhiều quần áo ướt trong phòng, lượng hơi nước bốc lên sẽ làm tăng độ ẩm. Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để vừa làm lạnh vừa hút ẩm, khiến thời gian vận hành kéo dài và điện năng tiêu thụ tăng lên. Bên cạnh đó, quần áo khô bằng điều hòa thường chậm hơn so với việc phơi ở nơi thông thoáng có gió hoặc ánh nắng. Với các loại vải dày như quần jean, áo khoác hay khăn tắm, lớp ngoài có thể đã khô nhưng bên trong vẫn còn giữ ẩm. Nếu cất vào tủ ngay, quần áo rất dễ xuất hiện mùi hôi hoặc nấm mốc. Ngoài ra, treo quá nhiều quần áo trong phòng cũng có thể cản trở luồng gió lạnh lưu thông, làm giảm hiệu quả làm mát và khiến không gian sinh hoạt trở nên chật chội hơn.

Khi nào nên phơi quần áo trong phòng điều hòa?

Phơi quần áo trong phòng điều hòa chỉ nên xem là giải pháp tạm thời trong những trường hợp như:

Thời tiết mưa kéo dài, không có chỗ phơi khô ráo.

Mùa nồm ẩm khiến quần áo lâu khô và dễ có mùi.

Cần làm khô gấp một vài món đồ để sử dụng.

Nếu thời tiết khô ráo hoặc có nơi phơi thông thoáng, đây vẫn là lựa chọn ưu tiên vì vừa tiết kiệm điện, vừa giúp quần áo khô tự nhiên hơn.

Mẹo giúp quần áo khô nhanh hơn khi phơi trong phòng điều hòa

Nếu phải sử dụng phương pháp này, bạn nên lưu ý một số mẹo sau để đạt hiệu quả tốt hơn:

Vắt quần áo thật kỹ trước khi treo để giảm lượng nước còn lại.

Treo quần áo cách nhau, tránh chồng nhiều lớp khiến không khí khó lưu thông.

Kết hợp thêm quạt điện để tăng tốc độ bay hơi của nước.

Không treo quá nhiều quần áo trong cùng một phòng.

Sau khi quần áo gần khô, nên chuyển ra nơi thông thoáng để khô hoàn toàn trước khi cất vào tủ.

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