Dạo gần đây, tôi cứ đứng chết lặng trước tủ kính tiệm trang sức, mắt dán chặt vào những chiếc vòng tay vàng chế tác với lớp mờ nhung sang trọng. Đường chạm khắc tinh xảo, hoa văn tự nhiên, so với những chiếc vòng vàng sáng bóng thông thường thì chúng toát lên cảm giác trầm tĩnh, như mang cả một phần nghề thủ công xưa lên cổ tay.

Thế nhưng, nhìn vào bảng giá thì thấy ngay: cùng trọng lượng mà đắt hơn vài trăm nghìn mỗi chỉ, riêng tiền công đã lên đến cả vài triệu. Câu hỏi đặt ra: Liệu số tiền này có đáng bỏ ra không? Và món trang sức đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội này, có thực sự hợp với tất cả mọi người?

Quan điểm của tôi: Đẹp thì thật sự đẹp, nhưng còn tùy ví tiền và nhu cầu

Nói thẳng ra, tôi không phản đối chuyện mua vòng tay vàng chế tác, nhưng tuyệt đối không khuyến khích “mua trong cơn say nắng”. Là một cô gái bình thường hay đeo trang sức, tôi hiểu rõ cái cảm giác “trúng tiếng sét ái tình”: bề mặt mờ lì không hằn dấu vân tay, hoa văn truyền thống, đeo lên tay là cả dáng người bỗng trở nên mềm mại.

Nhưng nhược điểm cũng lộ rõ: ĐẮT! Cùng 30g, vòng vàng thường chỉ khoảng hơn 10 triệu, trong khi vòng chế tác có thể nhảy vọt lên 15–20 triệu. Đáng nói, nhiều mẫu nhìn tưởng dày dặn nhưng lại là nửa rỗng, hàm lượng vàng không khác gì loại thường, phần chênh lệch gần như rơi hết vào “tiền công”.

Những chi tiết khiến bạn vừa rung động vừa phân vân

Ưu điểm thì khỏi bàn: vòng chế tác đúng là đỉnh cao chế tác. Các kỹ thuật thủ công như chạm trổ, khắc nổi không thể thay bằng máy. Không thấy mối hàn, hoa văn sắc nét, đeo ra ngoài người ta chỉ cần liếc qua là biết “vòng này có chuyện để nói”. Độ cứng cũng cao hơn, ít biến dạng khi va chạm, rất hợp với những nàng hay quên tháo trang sức. Và hơn cả, nó gắn liền yếu tố văn hoá: cưới xin mà có vòng chế tác, các cụ sẽ gật gù “nghề xưa truyền lại, may mắn sung túc”.

Nhưng nhược điểm cũng “chạm tim”. Đầu tiên là giá: trung bình đắt hơn vàng thường 70k/gram, một chiếc 50g đã ngốn thêm khoảng 3,5 triệu – đủ mua một chiếc túi thời thượng.

Tiếp theo là khâu bảo quản: bề mặt mờ lì sau thời gian ma sát sẽ sáng bóng lên, muốn phục hồi phải gửi lại xưởng, mà không phải tiệm nào cũng làm được; nhiều nơi chỉ cho “đổi mới bù tiền”. Thêm nữa, mẫu mã khá cố định, vòng nguyên khoen dễ gây cấn tay nếu tăng hay giảm cân; thiết kế đậm chất truyền thống đôi khi khó phối với đồ hiện đại như jeans, áo phông.

Ba câu hỏi để tự trả lời trước khi mua

Ngân sách của bạn có đủ không? Nếu chiếc vòng chiếm cả ba tháng lương, hoặc phải xin thêm tiền bố mẹ thì không nên. Trang sức là để nâng chất lượng sống, không phải gánh nặng.

Bạn có thường xuyên đeo trang sức không? Nếu công việc đòi hỏi va chạm nhiều, bề mặt mờ nhanh chóng thành bóng, số tiền bỏ ra cho “nghệ thuật chế tác” hóa ra lãng phí. Vàng thường rẻ, bền, hỏng thì đổi dễ dàng.

Bạn coi trọng vẻ ngoài hay giá trị giữ tiền? Về bảo toàn giá trị, vàng thường và vòng chế tác ngang nhau (cùng độ tinh khiết), chỉ khác ở công. Khi bán lại, không ai tính thêm tiền công cho bạn. Nếu mục tiêu là đầu tư, vàng thường vẫn thực tế hơn; còn nếu bạn mê mẩn nét đẹp cổ điển và dư giả, thì cứ mua.