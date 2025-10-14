Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp nổi bật với trí thông minh, sự nhanh nhẹn và sắc sảo bẩm sinh. Ở tuổi Ngọ, người ta luôn nhìn thấy những tố chất của người thành công, vì dù làm gì thì con giáp này cũng luôn hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn. Ngoài ra, tuổi Ngọ sắc sảo nhưng khi đã là anh em, bạn bè thì luôn đối xử bằng sự chân thành, tử tế nên thường có quý nhân tương trợ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Sau tháng 8 âm tương đối ổn định nhưng không có nhiều cơ hội làm ăn tốt, bước sang tháng 9 âm, tuổi Ngọ sẽ là con giáp giàu có bậc nhất. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, được tam hợp soi rọi, con giáp này làm đâu trúng đó, tiền bạc tự chảy vào túi. Những dự án mà họ từng đầu tư trước đó nay cũng sẽ sinh lời nhanh chóng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển đem đến nhiều lợi ích lâu dài về sau. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ cũng thăng hoa viên mãn, người độc thân nên biết nắm bắt.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp thành công nhất trong việc "đắc nhân tâm". Ít nói, trầm lặng nhưng họ luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Con giáp này cũng rất tài năng, và càng về trung vận thì cuộc đời càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có quý nhân ở bên và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Sau tháng 8 âm gặt hái nhiều lộc lá, tuổi Sửu cần có những sự thận trọng nhất định để bảo toàn tài lộc của mình. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, con giáp này cần đề phòng những chuyện thị phi có thể làm tài sản của họ hao hụt. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Sửu cũng nên cẩn thận hơn trước những kẻ tiểu nhân để tránh mất tiền, mệt người.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được quý nhân ở bên che chở bởi sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Với tinh thần vui vẻ, lạc quan, sự tích cực và chăm chỉ, con giáp sớm muộn cũng sẽ tìm ra con đường đi đến thành công trong sự nghiệp. Những ưu điểm nói trên giúp con giáp này trở thành những ông "Thần tài", đem đến may mắn và tài lộc cho cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Hợi cũng là con giáp nên có sự đề phòng với tháng 9 âm trước mắt. Tử vi học có nói, đây không phải là thời điểm thuận lợi cho những kế hoạch làm ăn lớn nên con giáp này hết sức cân nhắc. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Hợi cũng nên chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt và dù làm việc gì cũng nên cẩn thận kẻo bị bạn xấu đâm sau lưng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.