Có một người đàn ông đã đồng hành cùng Olympia suốt 14 năm

14 năm là quãng thời gian không hề ngắn để gắn bó với một chương trình truyền hình.

Trong suốt hành trình 26 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia, chương trình đã chứng kiến nhiều thế hệ MC đến rồi đi. Có người để lại dấu ấn qua một vài mùa phát sóng, có người trở thành ký ức thân thuộc.

Trong số đó, có một gương mặt đã bền bỉ đồng hành với những nhà leo núi suốt hơn một thập kỷ là MC Ngọc Huy. Từ những công việc phía sau máy quay, từng bước làm quen với chiếc micro rồi trở thành người dẫn chính tại trường quay, hành trình của anh là một phần đặc biệt trong lịch sử chương trình.

Gương mặt dẫn dắt quen thuộc của Olympia

MC Phạm Ngọc Huy sinh năm 1988, từng là học sinh khối chuyên Toán - Tin của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau đó, anh theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao. Trước khi bén duyên với truyền hình, Ngọc Huy từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, có thời gian công tác tại một số đơn vị truyền thông.

MC Ngọc Huy sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao

Năm 2012, anh bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và tham gia ê-kíp sản xuất Đường Lên Đỉnh Olympia từ mùa thứ 13. Thế nhưng, công việc đầu tiên của Ngọc Huy không phải là đứng trước máy quay. Anh từng đảm nhận đủ vị trí ở hậu trường, từ biên tập câu hỏi, kịch bản, quay phóng sự, biên tập tin tức đến hỗ trợ ghi hình, điều phối khán giả và thí sinh.

Có những lúc ở Olympia, anh vừa làm MC vừa phụ giúp bê bục trao giải. Bởi vậy, nam BTV hài hước cho biết mình vẫn thích được gọi là "biên tập viên Ngọc Huy" hơn là "MC Ngọc Huy". Cơ hội đứng trước máy quay đến với anh sau một cuộc trò chuyện với BTV Tùng Chi. Khi ấy, chị nhẹ nhàng động viên Ngọc Huy thử sức làm MC, với lời nhắn: "Em thử đi, biết đâu hợp". Sự tin tưởng ấy đã mở ra một bước ngoặt trong hành trình nghề nghiệp của nam BTV.

Năm 2012, anh bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và tham gia ê-kíp sản xuất Đường Lên Đỉnh Olympia từ mùa thứ 13

Từ một người làm công việc hậu trường, Ngọc Huy dần đảm nhận vai trò dẫn dắt, giao lưu với khán giả và thí sinh tại trường quay, sau đó trở thành một trong những MC chính của chương trình. Anh không chỉ là người kết nối sân khấu với khán đài mà còn góp phần tạo nên bầu không khí thoải mái trước mỗi cuộc thi.

Tính đến Chung kết Olympia năm thứ 26 vào năm 2026, Ngọc Huy đã có 14 năm đồng hành cùng chương trình, từ mùa thứ 13. Anh cũng trở thành một trong những MC gắn bó lâu nhất với sân chơi trí tuệ này. Hành trình ấy không chỉ được tính bằng số năm xuất hiện trên sóng, mà còn là quãng thời gian anh chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, bước ra khỏi sân chơi Olympia và tiếp tục theo đuổi những con đường riêng.

Tính đến Chung kết Olympia năm thứ 26, Ngọc Huy đã có 14 năm đồng hành cùng chương trình

"Thánh troll" của các nhà leo núi

Nếu theo dõi Olympia đủ lâu, khán giả hẳn không còn xa lạ với hình ảnh MC Ngọc Huy thường xuyên pha trò, trêu chọc thí sinh bằng những câu hỏi bất ngờ. Anh từng được các nhà leo núi đặt cho những biệt danh như "thánh troll", "vựa muối" nhờ phong cách dẫn hóm hỉnh, gần gũi.

Tuy nhiên, đằng sau những màn tương tác vui vẻ ấy là sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Từ năm 2018, Ngọc Huy từng chia sẻ với VTV rằng trước mỗi buổi ghi hình, anh đều đọc kỹ bản đăng ký của thí sinh để tìm hiểu câu chuyện, sở thích và tính cách của từng bạn. Theo nam MC, nhiệm vụ của mình là trò chuyện, giúp các thí sinh cảm thấy thoải mái trước khi bước vào cuộc thi, đồng thời truyền không khí từ khán đài đến sân khấu.

Anh cũng quan niệm một phần dẫn thành công không đơn thuần là đặt được nhiều câu hỏi hay tạo ra tiếng cười, mà quan trọng hơn là khai thác được câu chuyện của các thí sinh. Chính sự tinh tế trong cách tương tác giúp Ngọc Huy trở thành một người đồng hành thân thuộc, góp phần giảm bớt áp lực cho các nhà leo núi trước giờ thi đấu.

Nếu theo dõi Olympia đủ lâu, khán giả hẳn không còn xa lạ với hình ảnh MC Ngọc Huy thường xuyên pha trò, trêu chọc thí sinh

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, nam MC tiết lộ bản thân từng là người khá hướng nội, ngại nói. Anh cho rằng môi trường học tập tại Học viện Ngoại giao và công việc truyền hình đã giúp mình tự tin hơn khi giao tiếp. Đặc biệt, chính Olympia là nơi khiến anh có thêm cơ hội rèn luyện khả năng kết nối và thể hiện sự hài hước của bản thân.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Ngọc Huy không xem việc đồng hành cùng chương trình là một công việc lặp đi lặp lại. Anh cho rằng mỗi mùa thi là một thế hệ học sinh khác nhau, với những câu chuyện, cá tính và cách tư duy riêng. Nam MC cũng chia sẻ mình luôn giữ tâm thế của một người đi học, bởi cách các thí sinh lập luận, phản biện và xử lý áp lực đôi khi khiến anh phải tự đặt câu hỏi nếu ở độ tuổi ấy, bản thân có làm được như vậy hay không.

Ở Chung kết Olympia năm thứ 26, Ngọc Huy tiếp tục xuất hiện bên cạnh MC Khánh Vy tại trường quay. Sau 14 năm, người đàn ông từng bắt đầu từ những công việc thầm lặng phía sau sân khấu giờ đã trở thành một phần quen thuộc của chương trình. Điều khiến hành trình ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số mùa anh đã đi qua, mà còn ở việc Ngọc Huy vẫn giữ được sự tò mò, tinh thần học hỏi và niềm vui khi được gặp gỡ những thế hệ nhà leo núi mới.